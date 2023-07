FRANCESCA E MANUEL, FALO’ DI CONFRONTO ANTICIPATO A TEMPTATION ISLAND 2023/ Lei: “mi hai rovinato la vita”

Francesca e Manuel, falò di confronto a Temptation Island 2023: lui “voglio la mia libertà”

Francesca ha chiesto il falò di confronto anticipato a Manuel a Temptation Island 2023. “Ho richiesto il falò di confronto dopo aver visto un filmato di Manuel in cui vedendomi fare un’esterna con un altro ragazzo ha reagito dicendo “sono contento che Francesca abbia capito che c’è qualcuno oltre Manuel “- esordisce Francesca precisando – “non l’ho mai forzato o rincorso, ho sbagliato solo a permettergli di fare quello che ha fatto. Ti ringrazio per avermi fatto scoprire la verità qui dentro, ma prima di venire qui ti avevo detto ‘ se c’è qualcosa dimmelo’ invece mi hai portato qui fregandotene di tutto il dolore che potevi arrecarmi”.

Manuel cerca di difendersi: “sono contento del passo che ho fatto qui dentro”, ma Francesca lo interrompe “sono felice di aver visto la persona di merda che sei qui”. Manuel ribatte: “sono sceso con la tranquillità, hai rinnegato due anni e mezzo di storia”, ma lei è un fiume in piena “tu mi hai rovinato la vita, ma cosa mi hai dato”. Intanto è arrivato il momento finale con Filippo Bisciglia che domanda: Francesca decidi di tornare sola o con Manuel? La ragazza risponde: “da sola, non è questo l’amore, non è questo che voglio”. Poi è la volta di Manuel: “decido i tornare solo a casa per il bene mio e suo”, ma Francesca ribatte “tu pensa al tuo di bene”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Per Francesca e Manuel è arrivato il momento del falò di confronto finale a Temptation Island 2023. Durante una serata di risate e divertimento Francesca viene chiamata nel pinnettu per vedere un nuovo filmato del fidanzato Manuel. Nel filmato si vede Manuel confessarsi con i comapgni d’avventura in cui parla delle sensazioni provate nel vedere la fidanzata Francesca vicina al single tentatore Alberto. “Mi da fastidio che sente che non c’è più, ma so che quel porto sicuro c’è sempre, ma sono arrivato ad un punto che devo essere forte a fare che faccio” – ha detto Manuel.

Non solo, Manuel prosegue precisando: “ad oggi voglio la mia libertà, il vaso si è rotto, ma io ad oggi non sono pronto. Ho bisogno dei miei spazi, della mia libertà, ma son contento che comincia a capire che non c’è solo Manuel al mondo”.

Francesca nel pinnettu di Temptation Island 2023 ascolta le parole di Manuel. Il ragazzo non ha provato una grande gelosia nel vedere la fidanzata approcciarsi al single Alberto e confessa agli amici: “egoisticamente ho un pò sfruttato la cosa di sapere che lei ci fosse sempre per me. Ho bisogno dei mie spazi e di stare da solo”,.

La reazione di Francesca dopo la visione dei filmati è chiara e matura una decisione importante. “Alla luce di quello che ho sentito, ho di fronte una persona che ha capito che vuole la sua libertà. Di conseguenza per me non ha più senso stare qui, ho capito che posso valorizzare da altre persone, quello che pensavo fosse amore non lo è più, ma è una dipendenza” – precisa Francesca che conclude dicendo – “vorrei restare qui con voi, ma chiedo il falò di confronto immediato. Tocca a Filippo Bisciglia comunicare a Manuel la richiesta del falò di confronto della fidanzata.

