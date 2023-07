Francesca e Manuel a Temptation Island 2023/ Lei lo distrugge: “Fa cose subdole”. Lui: “Mi butta merd*!”

Tocca a Manuel vedere dei video della fidanzata Francesca nella seconda puntata di Temptation Island 2023. In questi la ragazza continua a sfogarsi con tentatori e fidanzate sul comportamenti di Manuel: “Sapete come lo chiamano le mie amiche? Il ‘malessere’, il ‘Malefico’ perché fa cose subdole. – E continua – Io non so perché sono andata a cercare una persona così, forse avevo bisogno di una persona al fianco e me lo sono fatto andare bene. Non mi aspettavo una relazione di corna così.”

TEMPTATION ISLAND 2023, SECONDA PUNTATA/ Diretta: Ale complice con Lollo, la reazione di Federico

Lui non apprezza le parole ma non se la prende più di tanto: “Più mi butti merd* e più sto bene”, è la risposta che le da chiacchierando con i compagni d’avventura. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesca e Manuel in crisi a Temptation Island 2023

A Temptation Island 2023 è il momento di Francesca e Manuel. Nel villaggio dei fidanzati Manuel si confessa con una tentatrice: “un futuro lontano lo vedo con Francesca, è una persona bella e altruisti, la vedrei come la mamma dei miei bambini, ma dall’altra parte mi chiedo se sono pronto oppure no perchè è permalosa, mi snerva. Lei non si chiarisce si incattivisce, le scatta l’ira. Quando succedono sti momenti me ne devo andare, non la sopporto più, mi manca quella cosa di sentirmi libero e leggero”.

ALE E FEDERICO A TEMPTATION ISLAND 2023/ Lui "Non la amo, non mi manca", lei furiosa: "Codardo, mi fa schifo"

Le parole del fidanzato non piacciono a Francesca che, durante il falò, replica: “Si riprendesse in mano la sua libertà, chissà perchè mi tira fuori l’ira. Sono una povera pazza, a lui piace questo: le ragazze, piace ballare e fare serate. Siamo entrati qui dentro perchè mi ero stufata che ogni 2-3 mesi scattasse questo meccanismo stupido, ma sono stanca di sentirmi così e di vedere questo. Ti dico la verità dopo il primo pinnettu me ne sarei già andata, ma non mi sento ancora così forte e svincolata da lui sto resistendo. Per me la cosa più grave che lui ha detto è anche se non mi interessa niente ‘lascio la porta aperta’ perchè come dici tu mi hai tradita solo per una cosa sessuale, allora che fai ti servo solo quando stai male?”. Cosa succederà? (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

LOLLO A TEMPTATION ISLAND 2023 CONQUISTA ALE?/ Federico: "mi aspettavo limonassero"

Francesca e Manuel a Temptation Island 2023: lui “la lascio e poi me la vado a riprendere”

Francesca e Manuel sono una delle coppie di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Durante la prima puntata, subito dopo i saluti iniziali, una volta sopraggiunti nei rispettivi villaggi emergono da subito le prime problematiche tra i due. La coppia, fidanzata da due anni e mezzo, ha vissuto una serie di tira e molla sempre iniziati da parte di Manuel che l’ha lasciata per 5 volte. Una volta lasciata Manuel conosceva altre donne per poi ritornare da lei che se lo riprendeva subito. Proprio Manuel, una volta entrato nel villaggio dei fidanzati, si è confessato con gli altri ragazzi raccontando: “la lascio e poi me la vado a riprendere, però non me la vorrei mai riprendere perché poi io la lascio perché dico “basta, mi sono rotto il c***o”. Però, poi mi scatta che…mi manca. Ho paura che qualcuno se la prenda per poi fare le cose che faceva con me”.

Non solo, il fidanzato ha poi aggiunto: “quando penso a un futuro, penso ‘Ma io riesco a stare una vita con lei? Ce la faccio?’ Ecco perché non sono sicuro”. Il discorso di Manuel si conclude con una frase davvero triste legata alla sua presenza nel reality: “se stessimo a Ceccano e facessi un’altra ca***ta, lei mi perdonerebbe perché vuole stare con me. Qua, se ti capita di farla, poi ovviamente è difficile perché lo sa tutta Italia e allora riesci a prendere questa decisione”.

Francesca e Manuel ad un bivio a Temptation Island 2023

Le parole di Manuel durante la prima puntata di Temptation Island 2023 lasciano esterrefatta Francesca. Durante il falò, infatti, la ragazza dopo aver visto i filmati del fidanzato racconta a Filippo Bisciglia: ho capito perché siamo venuti qua, ora ho la risposta. È stupido, mi ha portato qui perché pensa che se fa qualcosa e la vede tutta Italia, non lo perdono. Non pensa che passa per co**one? Dall’altra parte c’è una persona a cui dovresti portare rispetto, che ti vuole bene e a cui tu dovresti volere bene”.

Francesca, una volta tornata al villaggio, ha un crollo emotivo e scoppia a piangere con le altre ragazze condividendo tutta la sua amarezza e dolore: “so che sarebbe per me giustissimo lasciarlo perdere, ma non ho la forza. Io non voglio fare la vita della cornuta, non lo accetterei mai. Però quando parlo con gli altri mi dicono: “Tu tanto dopo quello che hai scoperto, è normale che esci di qua senza di lui”. Penso di sì, poi mi dico: “Ma ce la faccio?”. Può succedere che mi dica due, tre frasi al falò e io ci torno insieme. Mi conosco”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA