Francesca Fagnani, chi è/ “Sanremo 2023? Sarò al servizio del Festival”

Francesca Fagnani sulle co-conduttrici di Sanremo 2023: “conosco solo Chiara Ferragni”

Francesca Fagnani è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 di Amadeus. La conduttrice di Belve sarà nella seconda serata di mercoledì 8 febbraio 2023. Un invito nato quasi per caso come ha raccontato dalle pagine de Il Messaggero: “due giorni prima che Amadeus l’annunciasse a Viva Rai2! di Fiorello (lo scorso 5 dicembre, ndr). Lui mi ha scritto un messaggio chiedendomi se potevamo sentirci. Io ho pensato subito a Sanremo, ma per un po’ ho temuto che mi cercasse per I soliti ignoti. Quando mi ha spiegato tutto, ho accettato al volo”.

Parlando delle altre co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 Chiara Ferragni, Paola Egonu e Chiara Francini ha sottolineato “delle tre conosco solo Chiara, brava e simpatica”. Non è ancora chiaro cosa farà sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo anche se ha rivelato: “sarò al servizio del Festival, ma ancora non ci sono state riunioni, penso che si punterà sulla spontaneità. Le battute saranno le mie. Vivrò l’esperienza…ma sono stonata e non so muovermi!”.

Francesca Fagnani: “l’incontro più importante con Michele Santoro”

La presenza di Francesca Fagnani in una delle serate del Festival di Sanremo 2023 è stato un colpaccio per Amadeus. La giornalista e conduttrice di “Belve” non si è però pronunciata su cosa farà quella sera sul palco. Una cosa è certa però non cercherà gli applausi come hanno fatto alcune sue colleghe in passato: “farò qualcosa che sento mio e che mi interessa dire”. Non solo, dalle pagine de Il Messaggero ha anticipato: “in Rai mi hanno detto di non parlare… Drusilla Foer, invece, mi ha consigliato di pensare a una persona a casa che mi vuole bene. Onestamente, non credo che Sanremo mi cambierà la vita. Lo vivo come un riconoscimento, e subito dopo tornerò alla vita di sempre”.

A parte Sanremo 2023, Francesca Fagnani deve tutto alla sua famiglia: “i miei mi hanno sempre sostenuta, anche quando ho scelto Lettere, imboccando di fatto la strada della disoccupazione”. Infine parlando dell’incontro più importante della sua vita non ha dubbi: “quello con Michele Santoro. Ha dato una direzione diversa a tutta la mia vita. Con lui ho fatto l’università del giornalismo”.











