Francesca Fialdini, Canzone Segreta/ “Non andrò mai a cercare la maternità a tutti i costi”

Francesca Fialdini ospite della nuova puntata di “Canzone Segreta”, lo show condotto da Serena Rossi in prima serata su Rai1. La conduttrice è pronta a raccontarsi a cuore aperto rivelando le canzoni segrete della sua vita. Da sempre discreta e riservata sulla sua vita privata, Francesca anche durante le interviste ha sempre preferito tenere ben lontani i riflettori dal suo compagno e dal suo privato. A chi le ha domandato se avesse un compagno ha sempre risposto “sono molto innamorata” senza però fare nomi. Stando a voci di corridoio la bella e brava conduttrice dovrebbe essere legata a Milo Brunetti, odontoiatra che vive a Lecco.

Una lunga relazione tra i due, anche se la loro è una storia a distanza visto che la conduttrice vive a Roma. Proprio la Fialdini parlando di convivenza ha dichiarato: “una convivenza? Un gatto selvatico è perfetto per me! Una vera e propria convivenza non l’ho mai vissuta. Amo molto la libertà, i miei spazi, ciò che mi permette di arricchirmi…». Per quanto riguarda invece un eventuale bebè, «se arrivasse sarei sicuramente felice”. In realtà la conduttrice non nasconde di sentirsi pronta anche a diventare mamma pur precisando: “cambierebbe anche la prospettiva e lo sguardo che ho sulla maternità e sull’essere una donna con responsabilità di quel tipo. Però non lo vado a cercare per forza, non farei qualcosa a tutti i costi pur di avere un bambino. Se verranno sarò contenta, se questo non accadrà valuterò la possibilità di un affido o di un’adozione. Metterò comunque a disposizione il mio amore in qualche modo. Ma non andrò mai a cercare la maternità a tutti i costi”.

Francesca Fialdini: “Fame d’amore? Le ferite sono invisibili”

Francesca Fialdini dopo il successo “A ruota libera” si è dedicata anche alla conduzione di “Fame d’amore”, un programma importante in cui si parla di disturbi alimentari. “Da un punto di vista della comunicazione i disturbi dell’alimentazione vengono raccontati in base all’estetica e a cosa significhi avere un corpo ridotto all’osso o dilatato” – ha precisato la conduttrice aggiungendo – “la cosa che balza all’occhio di più ed è comunicabile con maggiore facilità. Però sotto il profilo scientifico e delle motivazioni che ti portano a sviluppare queste patologie, le ferite sono invisibili». Per poterle raccontare bisognava fare un programma che «desse a tutti la possibilità di andare più nel profondo”.

Non solo, la Fialdini ha sottolineato come l’obiettivo del programma sia quello di “riuscire a far entrare lo spettatore nelle dinamiche mentali delle persone che hanno questi problemi, quand’è che si scatena la battaglia tra come si percepiscono e la realtà”. Infine un commento su Tiberio Timperi con cui ha lavorato: “è un cinema. Non sai mai cosa gli passa per la testa. Un giorno mi ha baciato in diretta e un altro mi ha dato della raccomandata. Però è una persona franca, che dice le cose in faccia. Siamo amici”.



