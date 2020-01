Francesca Fialdini/ Concorrente a Ballando con le stelle 2020? (Che tempo che fa)

Francesca Fialdini è tra gli ospiti della nuova puntata di “Che tempo che fa“, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio su Rai2. Il 2020 è cominciato nel migliore dei modi per la ex conduttrice de “La vita in diretta” attualmente impegnata nel programma domenicale “Da noi…a ruota libera” che sta registrando ottimi ascolti e consenso da parte dei telespettatori. Il programma, che va in onda subito dopo la Domenica in di Mara Venier, continua a crescere in termini di ascolti dando del filo da torcere alla concorrenza e alla Domenica live di Barbara d’Urso. Un successo dietro l’altro per la Fialdini che in questo nuovo anno potrebbe anche approdare in un altro importantissimo show di Raiuno. Stando a quando trapelato da Alberto Dandolo, infatti, la conduttrice potrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle 2020, il dance show condotto con grandissimo successo da Milly Carlucci su Raiuno. Sarà davvero così?

Francesca Fialdini: “ho appena compiuto 40 anni di età, ma sogno…”

La conduttrice di “Da noi… a ruota libera”, il talk show in onda su Rai1, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni parlando di lavoro, amore e sogni nel cassetto. Francesca Fialdini, che lo scorso 11 ottobre ha festeggiato 40 anni di età non nasconde di essere molto presa da lavoro, ma di aver un piccolo grande sogno nel cassetto. “Il lavoro mi tiene viva, non ne farei a meno” – ha dichiarato la conduttrice, che ha poi rivelato a sorpresa – “Ma un figlio è un miracolo, sposterei pure le montagne”. Del resto la conduttrice ha da poco festeggiato 40 anni di età e non nasconde di cominciare a pensare seriamente alla possibilità di diventare madre, anche se precisa: “non si nasce mamme a tutti i costi e cercare un figlio è forzare la vita tanto quanto decidere di non averne a priori”.

Francesca Fialdini fidanzato: “Sono innamorata pazza” Non solo, durante l’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Francesca Fialdini ha raccontato anche della sua precedente esperienza a La vita in diretta con Tiberio Timperi: “alla fine ero molto stanca, affaticata”. Ora le cose vanno molto meglio e riesce a coniugare lavoro e vita privata, visto che la bella giornalista e conduttrice è felicemente fidanzata con un uomo misterioso di cui non si conosce nulla. Sul fidanzato della Fialdini, infatti, possiamo solo dirvi che non lavora nel mondo della televisione e non vive a Roma, Torino o Massa. Sul fidanzato però la conduttrice ha ammesso durante la chiacchierata con Caterina Balivo a Vieni da me: “se ho un fidanzato? Sono innamorata pazza!”. Chi sarà il fortunato?

