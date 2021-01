Francesca Fialdini è tra le dame ospiti di “Affari Tuoi (Viva gli sposi!)“, il varietà condotto da Carlo Conti il sabato in prima serata su Rai1. La conduttrice di “Da noi a ruota libera” sta vivendo un momento davvero magico della sua vita professionale e in queste ore il suo nome è stato più volte associato alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2021. Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi, la Fialdini sognerebbe di essere una valletta del Festival di Amadeus, ma non è dato sapere se ce la farà o meno.

La conduttrice, infatti, è impegnata su più fronti: non solo l’appuntamento della domenica con “Da noi a ruota libera”, ma anche i programmi “Fame d’amore”, “Così è la vita” e “E l’Italia, Bellezza!”. Ma non finisce qui, visto che la Fialdini è anche impegnata in radio dove ha presentato “Milledonne e un uomo” senza dimenticare che il sabato è on air con “Radio2-A ruota libera” con Max Novaresi. “La bionda Francesca Fialdini ha davvero un grande sogno, ossia partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo firmata Amadeus. Riuscirà a convincerlo? Difficile saperlo” questo si legge nella rubrica di Dandolo su Oggi, ma non è dato sapere se la Fialdini sarà una delle scelte di Amadeus oppure no.

Francesca Fialdini: “figli? non andrò mai a cercare la maternità a tutti i costi”

Francesca Fialdini è uno dei “nuovi” volti di successo di Rai1. La conduttrice, intervistata da dilei.it, ha parlato proprio del ruolo della donna in tv: “oggi moltissimi spazi televisivi appartengono alle donne, che possono semmai giocare a piacimento con la propria immagine per scelta e non perché qualcuno glielo imponga. Decidere di essere sexy quando vogliono, così come serie e autorevoli quando lo ritengono opportuno. In tv stiamo andando nella direzione giusta, ma paradossalmente nella nostra quotidianità no”. Parlando di donne è impossibile non menzionare Barbara d’Urso con cui ogni domenica c’è la sfida d’ascolti visto che il suo programma “Da noi a ruota libera” si scontra con “Domenica Live”. Non posso sentire rivalità con la D’Urso” – ha precisato la conduttrice Rai – “sono assolutamente consapevole di fare un programma vincente e competitivo per la mia rete e già questo lo ritengo un risultato importante.

Ovviamente sono analisi sulle quali i social e i blog puntano molto, ma se ti devo parlare da donna non mi sento in alcun modo concorrente di un’altra donna che appartiene ad un’estetica televisiva e ad un modo di vivere la propria femminilità totalmente diverso dal mio”. Infine parlando del suo privato, la Fialdini che ha compiuto 41 anni non nasconde di desiderare un figlio, ma di non volerlo a tutti i costi. “Se arrivasse un figlio sarei sicuramente felice, però non lo vado a cercare per forza, non farei qualcosa a tutti i costi pur di avere un bambino. Avere dei figli è un dono, non un diritto. Se verranno sarò contenta, se questo non accadrà valuterò la possibilità di un affido o di un’adozione”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA