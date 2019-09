FRANCESCA FIALDINI/ “Sì, sono fidanzata: lui mi dà una marcia in più” (Domenica In)

Dopo settimane di “silenzio stampa” prima del debutto del suo nuovo programma, Francesca Fialdini torna a parlare di sé e della sua carriera in Rai. Lo fa prima per la carta stampata, in un’intervista sull’ultimo numero di Dipiùtv, e poi per la televisione, accettando l’invito di Mara Venier a Domenica In. A ruota libera – questo il titolo “provvisorio” della trasmissione – dovrebbe andare in onda subito dopo la Venier, ma non c’è ancora ufficialità sulla data d’inizio. Di sicuro, l’ex padrona di casa de La vita in diretta è molto emozionata: “C’è un po’ di ansia, ma credo sia normale. Ci sono però anche tanta gioia e tanto entusiasmo: sarà una bella sfida”. Sarà una sfida non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano: “Cambierà anche la mia quotidianità, il mio stile di vita: per tanti anni ho fatto programmi in onda tutti i giorni, ora sto per condurne uno settimanale, quindi i miei ritmi rallenteranno”, ha dichiarato.

Francesca Fialdini a La vita in diretta

Francesca Fialdini sarà presto al timore di A ruota libera, il nuovo programma di Rai 1 che prenderà il posto de La prima volta (condotto da Cristina Parodi) nel pomeriggio della domenica. Il titolo non è ancora definitivo, anche se la notizia del suo nuovo impegno è trapelata ormai mesi fa. La Fialdini è reduce da una stagione televisiva piuttosto fortunata. L’anno scorso ha affiancato Tiberio Timperi a La vita in diretta, occupandosi di intrattenimento e soprattutto di cronaca nera. Proprio la scelta di dare largo spazio alla nera non le è andata molto a genio: “Secondo me ha appesantito parecchio la trasmissione”, ha ammesso in seguito la conduttrice. Nel corso della stagione, Francesca ha avuto anche qualche scontro con il suo compagno di avventure: “Abbiamo avuto delle discussioni, è vero, ma è successo perché entrambi siamo sempre stati persone vere”.

La vita privata di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini annuncia importanti novità anche sul fronte privato. La Fialdini non nega di essersi fidanzata, anche se per ora il nome del ragazzo è ancora sconosciuto. In proposito ha detto: “Il suo amore mi darà una marcia in più per affrontare a meglio la nuova stagione televisiva e la sfida che mi aspetta con A ruota libera!”. Già in altre interviste Francesca aveva approfondito questo tema, preferendo giocare a carte scoperte e ammettere che sì, la sua situazione sentimentale è mutata decisamente. Il misterioso partner è suo alleato anche a livello professionale, dal momento che la sostiene nel suo percorso e la incoraggia nelle sue scelte. Quanto al nuovo programma, Fialdini anticipa che avrà a che fare direttamente con i protagonisti dei suoi racconti, tutti incentrati sulle vite di chi ha compiuto una svolta radicale o ha preso decisioni particolari.



