Francesca, fidanzata Achille Lauro/ Lui: “nascondo molto bene la mia vita privata”

Chi è Francesca, la fidanzata di Achille Lauro

Francesca è il nome della misteriosa fidanzata di Achille Lauro, l'artista trasformista che con i suoi look ha conquistato critica e pubblico. Il trapper è felicemente legato alla ragazza da diverso tempo, ma non ha mai voluto parlarne. Le uniche foto che si trovano in giro su di loro sono degli scatti rubati e pubblicati dal settimanale Chi che li ha pizzicati diverso tempo fa insieme e felici sulle spiagge di Sabaudia.

Ma chi è Francesca? Non è dato sapere chi è la fidanzata del trapper, cosa fa nella vita e come si sono conosciuti.

Achille Lauro e la fidanzata Francesca: “Sono fidanzato da tanti anni”

Achille Lauro e Francesca sono una coppia e non hanno alcuna intenzione di parlare del loro amore alla stampa né tantomeno al mondo del gossip. Il trapper però non si nasconde più, anzi nel salotto di Domenica In ha confermato di essere felicemente fidanzato . “ono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di tante cose, è ispirazione. I grandi poeti lo insegnano” – ha detto alla zia Mara Venier sottolineando quanto l’amore sia importante e fondamentale nella sua vita.

“L’amore per me è una cosa molto importante. In realtà io nascondo molto bene la mia vita privata. L’amore e la stabilità sono importantissimi: io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia” – ha aggiunto Achille Lauro che ha concluso dicendo “anche quando una relazione si complica, anche se di fatto non ci si dovrebbe più considerare una coppia, lasciarsi è difficile. Ho avuto diverse storie importanti e ogni volta che mi sono allontanato metabolizzare per me è stato un processo molto lungo”.

