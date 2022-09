Francesca Michielin: “7 anni per salvare il mondo”/ “Stop sprechi, la moda inquina…”

Parte dell’opinione comune, tuttavia, giudica questa tematica inerente al rispetto dell’ambiente “noiosa” e, di fronte a questa reazione, Francesca Michielin non può non storcere il naso: “Abbiamo vissuto per anni nella bambagia e nello spreco ma ora, semplicemente, non possiamo più farlo. Serve consapevolezza, che è poi parte dell’evoluzione”, ha spiegato al “Corriere della Sera”.

Nel 2023 l’artista celebrerà i suoi primi dieci anni di carriera (che in realtà “compie” già in questo 2022, ndr) con “un tour consapevole, dal catering agli spostamenti: io prediligo il treno rispetto all’aereo, figuriamoci rispetto ai jet privati. Anche nella realizzazione dei miei dischi scelgo soluzioni o in cartone o digitali. Nel mentre, sono anche tornata a vivere tra le colline di casa mia, in Veneto, facendo un percorso inverso rispetto allo spostarsi in città… Abbiamo solo sette anni per invertire la rotta: dobbiamo farlo”.

