Francesca Michielin/ Al via una nuova era con “Bonsoir” e “X Factor”

Francesca Michielin con il nuovo singolo “Bonsoir” al Tim Summer Hits 2022

Francesca Michielin è tra gli ospiti della nuova puntata del Tim Summer Hits 2022, l’evento musicale dell’estate di Rai2. Sul palcoscenico la cantautrice e polistrumentista presenza il nuovissimo singolo “Bonsoir” che racconta così: “è una canzone che anticipa la mia nuova era. È speciale perché è ambientata attorno al fiume e io sono nata in una città con il fiume”. La Michielin si riferisce al suo paese, Bassano del Grappa. Proprio parlando del nuovo singolo ha aggiunto. “c’è un verso importante della canzone che dice: ‘Tutto è cambiato e in fondo è uguale’. È proprio vero perché sono passati dieci anni dall’inizio della mia avventura e sono ancora qui”.

Una canzone importante che segna l’inizio di una nuova era musicale ed artistica in cui il termine “àncora” assume un valore determinante come ha spiegato l’artista: “l’àncora è la sicurezza di restare saldi alle radici e quindi fedeli a un modello safe” – ha affermato l’artista – “tutto questo si trasforma, evolve e diventa “ancòra”: sono dieci anni che realizzo i miei sogni e vivo la mia vita con un fiume che mi scorre dentro, alzo il volume, di nuovo, e mi sento come un vulcano”.

Francesca Michielin dopo Bonsoir debutta come conduttrice a X Factor

Non solo cantante e scrittrice, Francesca Michielin è pronta a debuttare anche come conduttrice. Proprio così dopo l’uscita del nuovo singolo Bonsoir che anticipa il Tour Bonsoir! – Michielin10 a teatro, la cantautrice sarà la nuova conduttrice di X Factor. A volerla fortemente come padrona di casa di X Factor è stata Antonella d’Errico, Vice Presidente dell’Area Programming di Sky, che in conferenza stampa ha dichiarato: “la voglia era quella di rivoluzionare X Factor tenendolo legato alle sue origini. Francesca Michielin l’ho fortemente voluta, l’ho invitata a pranzo e le ho chiesto se voleva fare X Factor, lei pensava che le stessi proponendo di fare il giudice. Lei ha vinto dieci anni fa, è cresciuta molto, incarna X Factor, è una piccola stella che ha mille qualità e mille doti”.

Per la Michielin si tratta della prima volta come conduttrice. “Ero sul divano e sono caduta. Ci ho pensato un minuto e ho detto subito sì. Ed è incredibile perchè non ho la minima ansia nel ricoprire questo ruolo. Tornare sul luogo del delitto dopo dieci anni, rivivere tutto… Mi sento la sorella maggiore dei concorrenti, i conduttori dovrebbero essere super partes ma per me è impossibile, piango, chiedo il ripescaggio quando qualcuno viene eliminato” – ha detto la cantante.











