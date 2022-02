Francesca Michielin, duetto con Emma/ Diventa direttrice d’orchestra e scrittrice…

FRANCESCA MICHIELIN, OGGI DUETTO CON EMMA

Pur non essendo in gara, la presenza di Francesca Michielin al Festival di Sanremo scatenerà l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati: la cantante, infatti, farà da direttore d’orchestra per l’amica e collega Emma. Questo però non è l’unico impegno a cui si sta dedicando l’artista che ha mosso i primi passi da “X Factor“: lei, infatti, ha deciso di dare sfoggio alla sua vena artistica anche con la scrittura, pubblicando il suo primo libro, dal titolo “Il cuore è un organo“.

L’opera sarà nelle librerie e negli store digitali a partire dal 15 marzo, ma è già preordinabile in tutti gli store. E’ stata lei stessa a spiegare cosa l’abbia spinta a dedicarsi a questa nuova attività: “Scrivere per me è un’esigenza, lo faccio da quando sono bambina perché mi aiuta ad evadere, mi fa mettere in ordine i pensieri, è quasi terapeutico”.



FRANCESCA MICHIELIN A SANREMO 2022: LIBRO IN ARRIVO

“Il cuore è un organo” nasce per dimostrare come le donne siano in grado di allearsi tra loro se necessario, senza alcuna invidia. Nel libro si raccontano così le storie di Verde, giovanissima cantautrice all’apice del successo, Gloria, una vecchia gloria della musica leggera ritiratasi dalle scene ormai da decenni, e Anna, che le ha fatto reincontrare. Pur avendo età ed esperienze diverse, le due decidono di unire le forze unite dalla passione per la musica e metteranno in atto un cambiamento importante nelle loro esistenze.

Chi deciderà di preodinare il libro riceverà un codice d’accesso a una piattaforma dedicata, dove sarà possibile ascoltare l’ultimo brano inedito di Francesca Michielin, “Ottanio“. La canzone è tra le pagine del romanzo ed è stata scritta dalla stessa cantante.



