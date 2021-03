Francesca Michielin e Fedez, duetto Sanremo 2021/ Del Verde e Le cose che abbiamo….

Francesca Michielin e Fedez, duetto Sanremo 2021 con un medley di canzoni

Francesca Michielin e Fedez hanno rischiato di non essere al Festival di Sanremo 2021 per via della ‘marachella’ del rapper di pubblicare un estratto del loro brano in gara sui social, ma alla fine, non solo ci sono stati ma su quel palco hanno convinto ed emozionato. Anche questa sera si preparano a fare lo stesso nella serata duetti portando sul palco un mix perfetto dei loro due mondi sintetizzato forse da uno dei brani scelti per il loro medley, quello a firma di Daniele Silvestri, Le Cose che abbiamo in comune. Dall’altro lato i due metteranno insieme a Silvestri anche Calcutta sulle note di Del Verde. Sono questi i due brani scelti per la terza serata, quella dedicata alle cover, e non c’è bisogno di dire che la scelta è ricaduta sul loro mix perfetto di modi di essere e di voci che li rende possibili vincitori di questa kermesse (al momento sono settimi nella classifica generale).

Lacrime e commozione sul palco di Sanremo 2021

Francesca Michielin e Fedez sono pronti a commuovere proprio come hanno fatto nella prima serata a Sanremo 2021 quando il rapper ha concluso la sua esibizione quasi in lacrime stringendosi poi alla sua compagna di viaggio. A lasciare con la gola secca il pubblico, invece, è stato il video che accompagna Chiamami per nome che i due hanno girato in alcuni teatri italiani ormai chiusi da un anno mentre i numeri delle persone coinvolte, rimaste a casa e senza lavoro, scorrono sul led in una location quasi spettrale e con le loro voci che si mixano sempre alla perfezione. Il loro brano vuole richiamare l’attenzione sulla situazione dello spettacolo dal vivo in Italia schiacciato da mesi di chiusure per via della pandemia. Quale sarà il loro messaggio questa sera sul palco?



