Francesca Michielin/ Video, il nuovo album Feat è già un successo!

Francesca Michielin sarà tra gli ospiti del concerto del 1 maggio 2020 che verrà trasmesso come di consueto da Rai 3. La cantante di Bassano del Grappa, classe 1995, il 13 marzo ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo Feat (stato di natura). Si tratta del quarto album per la cantautrice che è diventata nota al grande pubblico dopo aver vinto l’edizione 2011 del talent show X Factor. Il 7 aprile è stato rilascio il video del primo brano estratto dall’album. La canzone dal titolo Monolocale vede Francesca Michielin duettare assieme al rapper Fabri Fibra. Il video del brano, disponibile su VEVO, è stato realizzato dalla stessa Michielin in collaborazione con Giacomo Triglia. Al momento la cantante veneta non ha tour in programma, fatta eccezione per un concerto che dovrebbe vederla esibirsi al Carroponte di Milano il 20 settembre 2020. Sulla vita sentimentale di Francesca Michielin si sa davvero poco. La cantante è molto riservata sull’argomento ed, al momento, sembra essere ancora single, anche se in diverse interviste ha dichiarato che il suo uomo ideale dovrebbe assomigliare ad Alberto Angela. La sua ultima storia d’amore importante pare essere terminata nel 2016 ed a tal proposito la cantante ha dichiarato di aver mantenuto un ottimo rapporto con il suo ex.

Francesca Michielin, impegno attivo contro il Coronavirus

Anche Francesca Michielin, come tantissimi altri cantanti italiani, si è impegnata attivamente per dare una mano durante l’emergenza Coronavirus esibendosi in diversi eventi e dirette streaming a scopo benefico. Ad esempio il 31 marzo si è esibita, assieme a Fedez, con il brano Magnifico nel corso dell’evento Musica che unisce, organizzato per raccogliere fondi in favore della Protezione Civile italiana. Il video, che vedrà Francesca Michielin esibirsi durante il concerto del 1 maggio, è stato girato a Bassano del Grappa, città natale della giovane cantautrice. La Michielin interpreterà uno dei suoi più grandi successi Cheyenne, sulla terrazza del museo della ceramica di Bassano. Nelle ultime settimane la giovane artista veneta è molto attiva sui social, in particolare sul suo canale Instagram. Il 24 aprile ha rilasciato un’intervista a Tv sorrisi e canzoni in cui ha raccontato come la quarantena forzata le abbia permesso di scoprire una forza interiore incredibile, riuscendo ad accettare tutte le sue fragilità. Durante il giorno segue i corsi online del Conservatorio e continua a scrivere nuovi brani. In cucina ha ammesso di non essere un portento mentre ha rivelato di possedere una certa abilità nell’organizzare le faccende domestiche.

