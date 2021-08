Francesca Piccinini/ “Appena trovo un uomo che mi fa stare bene mi sistemo”

Francesca Piccinini, la pallavolista italiana più famosa di sempre insieme alla Cacciatori, ha passato la sua prima estate da ex giocatrice, nella splendida Versilia, in Toscana: «il luogo del mio cuore, la mia casa, profumo di famiglia, passeggiate nei boschi, la cucina di mamma», racconta la stessa parlando ai microfoni del Corriere della Sera. La più grande giocatrice italiana di tutti i tempi, spiega che per ora stare lontano dal rettangolo di gioco «non mi fa un grande effetto. L’ultimo anno e mezzo è stato durissimo – ha aggiunto – il Covid ha reso meno bello anche giocare: restrizioni, preoccupazioni zero pubblico. E allora penso solo a godermi il mare, il mio mare. Magari a settembre, quando ricomincerà il campionato, qualche piccolo contraccolpo lo sentirò. Ragazzi, a 14 anni ero già fuori di casa, giocavo in serie A, e due anni dopo iniziavo la mia avventura in Nazionale: è stata tutta la mia vita».

DIRETTA/ Italia Svizzera (risultato finale 3-0): le azzurre chiudono in bellezza!

Ovviamente la Piccinini non passa inosservata e in spiaggia sono molti a chiederle autografi e selfie, e lei si dice sempre disponibile «perché ricordo bene quanto mi facesse male da bimba un autografo rifiutato». E fra uno scatto e un altro c’è anche il tempo per una partita a beach volley: «Ma io il beach volley lo digerisco comunque poco: vento, sabbia in faccia, fatica tremenda (ride). E pensare che Paola Paggi (campionessa del mondo 2002, sua ‘collega’ in spiaggia ndr) mi diceva sempre che a fine carriera saremmo andate alle Olimpiadi in coppia proprio nel beach».

Diretta/ Croazia Italia (risultato finale 0-3): padrone di casa travolte!

FRANCESCA PICCININI: “BUFFON? CI STIMIAMO, SIAMO CRESCIUTI ASSIEME”

Ma oggi che vita fa Francesca Piccinini? Sveglia presto, colazione adeguata, allenamento e spiaggia, e nel contempo, continua «a godermi mamma, papà, sorella e nipotina. È da sempre il loro stabilimento, e quindi anche il mio». Di mezzo un’amicizia speciale con Veronica Buffon, che in Versilia ha un hotel: «Ho giocato con Veronica e Guendalina (l’altra sorella), siamo molto legate. Qualche tempo fa sono andata a vedere mia nipote in un torneo giovanile di pallavolo. C’era anche la figlia di Guendalina, altissima, spiccava su tutte, mi sono emozionata: ho rivisto la piccola Francesca Piccinini alle scuole medie»..

Diretta/ Slovacchia Italia (risultato finale 1-3): vittoria senza brillare

«Con Gigi? Ha solo un anno più di me – ha svelato – siamo cresciuti insieme, ci vogliamo bene e ci stimiamo: siamo entrambi usciti di casa giovanissimi». E sul futuro bocca cucita: «vi prometto che mi sistemerò presto, appena avrò trovato un uomo che mi faccia sentire bene (sorride)». Le proposte ovviamente non mancano «Ma il mondo è cambiato. Ti vedono, e poi usano i social per provarci. Alcuni li respingo in bagher, con maggiore tatto quindi, altri meriterebbero invece una bella schiacciata in faccia».



© RIPRODUZIONE RISERVATA