Francesca Sorrentino, ex Temptation Island: “Sei stato un uragano di emozioni”/ Il ‘saluto’ al 2023

Francesca Sorrentino e Manuel Marra di nuovo insieme

E’ stato un anno pieno di novità e di sfide quello di Francesca Sorrentino, ex protagonista di Temptation Island. Proprio nel reality a sfondo sentimentale si è messa in gioco con i propri sentimenti, vedendo la propria relazione con Manuel Marra più volte appesa al fino di un rasoio. Incomprensioni, divergenze, culminate dalla presa di coscienza di voler prendere strade diverse.

Manuel Maura e Francesca Sorrentino di nuovo insieme dopo l'addio a Temptation Island/ Lui: "Non ti deluderò"

A gran sorpresa, negli scorsi giorni è emersa una lieta notizia riguardo Francesca Sorrentino; l’ultimo regalo per lei di questo 2023 pare sia stato il ritorno di fiamma con Manuel Marra. Insieme sono riusciti a superare le difficoltà affrontate a Temptation Island e sono dunque pronti a tuffarsi nel nuovo anno più uniti che mai. “Ci vuole più coraggio a perdonare e perdonarsi che a lasciare andare. Semplicemente grazie per essere andata contro tutto e tutti, non ti deluderò!”.

Serena Spena e Davide Varriale, ex Temptation Island/ L’annuncio della gravidanza: “Sei già amato!”

Francesca Sorrentino, il ‘suo’ 2023 tra alti e bassi ma sempre all’insegna dell’amore

Dopo l’attenzione rivolta al ritorno di fiamma con Manuel Marra, Francesca Sorrentino si è sentita in dovere di raccontare il suo 2023 attraverso i social al netto della giostra di emozioni vissuta tra Temptation Island e recenti risvolti positivi. “Sei stato sorprendentemente strano, mi hai buttata giù tante volte, sei stato un uragano di emozioni, mi hai fatto fare tante scoperte ma soprattutto mi hai ricordato che le uniche persone pronte a starti vicino sempre e in ogni circostanza fanno parte della tua famiglia”.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island nel video musicale di Manuel/ C'è anche Corona

Inizia così il post pubblicato sui social da Francesca Sorrentino per fare un recap di quanto vissuto nel 2023 ormai passato. “Mi hai fatto conoscere tante persone sai?” – prosegue l’ex protagonista di Temptation Island – “Loro sono state il cuscino in tanti momenti no, me ne hai fatte rivalutare e perdere tante altre… Soprattutto una persona su cui poter contare sempre e in qualsiasi momento e quella sono io, siamo entrate in contrasto spesso, non sempre ci siamo capite ma impareremo ad andare d’accordo, grazie di tutto, è stato emozionante!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA