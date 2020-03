Francesca Tocca, flirt con Valentin dopo Amici?/ Lui publica video romantici, lei…

Il silenzio di Francesca Tocca continua sui social e comincia a far rumore. La ballerina professionista di Amici, dopo la scorsa puntata del serale al termine della quale Valentin ha fatto le valigie in seguito ad uno scontro infuocato con Maria De Filippi, non ha commentato l’accaduto sui social e non ha pubblicato video delle sue esibizione come è solita fare. L’unico segnale della presenza sui social della Tocca è stato un cuore lasciato sotto il post con cui Valentin ha ringraziato le persone per il sostegno dopo aver lasciato la scuola più famosa d’Italia. Se, tuttavia, Francesca resta in silenzio, Valentin continua a pubblicare foto e video. Nelle scorse ore, infatti, il ballerino ha pubblicato un romantico video dedicato a Francesca Tocca. Nel filmato sul quale era impresso un cuore rosso, c’erano alcuni spezzoni delle varie coreografie che i due hanno fatto insieme, compreso anche il bacio che ha fatto tanto discutere.

FRANCESCA TOCCA E VALETIN, DAL LITIGIO ALLA PACE?

Cos’è successo realmente tra Valentin e Francesca Tocca? Mentre i fans continuano a porsi domande, è spuntato un video inedito in cui Valentin ha un diverbio prima con Natalia Titova e poi con Francesca Tocca. Dal filmato in questione, come fa sapere il portale Gossip e Tv, si nota come Valentin non abbia risparmiato Francesca dai suoi momenti no. Il ballerino affinchè fosse tutto perfetto ha sempre detto la propria opinione sia con la Titova che con la Tocca. Con quest’ultima, tuttavia, c’è sempre stato un feeling speciale come hanno pi volte dimostrato sui social. I rumors su un rapporto più stretto tra i due continuano e, finora, nessuno ha smentito tali gossip. Quale sarà, dunque, la verità? Ancora una volta, i fans si dividono: da una parte c’è chi crede che tra i due ci sia stima professionale e affetto sincero e, dall’altra, chi pensa ad un rapporto più profondo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA