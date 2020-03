Maria De Filippi caccia Valentin da Amici 2020/ “Irrispettoso, quella è la porta!”

Puntata difficile per Maria De Filippi quella del terzo serale di Amici 2020. Dopo aver affrontato la crisi di Javier, la conduttrice si trova ad affrontare le accuse di Valentin che, tuttavia, le fanno perdere del tutto la pazienza. Tutto arriva sul finale, quando Jacopo e Valentin stanno per sfidarsi per scoprire chi poi sarà l’eliminato della puntata. Prima di scendere in campo, Valentin fa però un appunto a Maria e al programma: “Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado. Anche perché prima era chiaro che Javier aveva ballato molto meglio di Nicolai”. La considerazione parte infatti proprio da quanto successo a Javier poco prima, ma lei sue parole scatenano la dura reazione della conduttrice.

Maria De Filippi caccia Valentin da Amici 2020: “Quella è la porta!”

Maria De Filippi infatti si infuria: “Ora basta. – sbotta – Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo.” Valentin cerca di spiegarsi, ma lei replica, elencando anche le varie richieste da lui fatte nel corso di questi mesi: “Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori. Tu non sei rispettoso nei confronti dei tuoi professori.” E svela: “Parlo di Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova, Valentin? Ognuno stia al suo posto.” Per la conduttrice la decisione è già presa: “Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua. È rispettoso, fa lezione, è puntuale e impara tutti i pezzi”. Valentin allora saluta tutti e va via. (Qui il video dello scontro)

