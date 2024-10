Francesca Tocca fuori da Amici 2024?

Dopo due puntate di Amici 2024, Francesca Tocca non si è vista nella scuola e i dubbi che non faccia più parte della del cast dei professionisti aumentano sempre di più. Chi pensava di vedere Francesca dimostrare le coreografie di Alessia, la ballerina entrata nella scuola per volontà di Alessandra Celentano, è rimasto deluso., Francesca Tocca, infatti, esattamente come Giulia Pauselli, non sui è vista e non è stata annunciata da Maria De Filippi che non ha fatto alcun riferimento alla sua assenza e a quella di Raimondo Todaro.

Tuttavia, aumentano sempre di più i rumors intorno all’addio di Francesca Tocca ad Amici dove dovrebbe essere sostituita da Eleonora Riccardi che sarebbe stata già avvistata tra i corridoi della scuola e, in particolare, nella sala prove per dimostrare alcune coreografie.

La reazione di Francesca Tocca all’addio di Amici 2024

Francesca Tocca è sempre stata molto discreta e riservata parlando il meno possibile della propria vita privata. Anche durante i momenti di crisi con il marito, ha sempre evitato di rendere pubbliche le sue situazioni vivendo sempre nel privato tutto. Di fronte ai rumors sul suo addio ad Amici per seguire il marito Raimondo Todaro che ha lasciato la scuola dove ha vissuto un periodo bellissimo. Quando Todaro ha annunciato l’addio ad Amici nello studio di Verissimo, Francesca Tocca non ha fatto alcun riferimento alla propria avventura ad Amici che, oggi, pare sia giunta al termine.

Nessun commento da parte di Francesca Tocca che, però, ha pubblicato un video sui social che rappresenta una risposta a tutti i rumors. Tra le storie del suo profilo Instagram, infatti, la Tocca ha pubblicato un video in cui bacia il marito. Un gesto tenero che dimostra la vicinanza di Tocca al marito che avrebbe voluto continuare ad insegnare ad Amici.