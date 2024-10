Francesca Tocca e l’addio ad Amici 2024

Francesca Tocca è stata per anni una professionista di Amici dove, edizione dopo edizione, ha conquistato la fiducia dei vari allievi, ma soprattutto del pubblico. Bellissima e super professionale, la Tocca è sempre stata la protagonista di esibizioni memorabili. Tuttavia, nell’edizione attualmente in onda, Francesca Tocca non è presente nel corpo di ballo dei professionisti e la sua assenza è stata immediatamente notata da tutti. Nessuna dichiarazione da parte di Maria De Filippi e della redazione sull’addio della Tocca, ma cosa c’è dietro l’addio della Tocca ad Amici?

A lanciare l’indiscrezione dell’addio di Francesca Tocca ad Amici è stata Superguidatv, ma a svelare dettagli sui presunti motivi che avrebbero portato all’addio della ballerina alla scuola di Maria De Filippi è stato il settimanale Di Più.

Raimondo Todaro è il motivo dell’addio di Francesca Tocca ad Amici 2024?

Secondo quanto riportano le fonti del settimanale Di Più, l’addio di Francesca Tocca ad Amici sarebbe legato al suo rapporto con Raimondo Todaro. “Francesca avrebbe abbandonato per amore. Non ha voluto lasciarlo solo dopo la sua uscita dal programma”, raccontano le voci vicine alla coppia. Tuttavia, sia la Tocca che la produzione di Amici non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Tuttavia, nella scuola sarebbe stata già vista Eleonora Ricciardi, ballerina di latino e che avrebbe così sostituito la Tocca.

Anche di questo nuovo arrivo si parla poco”, si legge nell’articolo di Di Più. Nelle prossime puntate, tuttavia, la nuova ballerina potrebbe presentarsi ufficialmente al pubblico di Amici per dimostrare le coreografie di Alessia, ballerina di latino che è entrata nella scuola per volontà di Alessandra Celentano. Quale sarà, invece, il futuro di Francesca Tocca? Per lei, all’orizzonte, potrebbero esserci nuove possibilità in televisione. Nel frattempo, continua a ballare nella scuola del marito.