Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti/ lui: “prima di conoscerla ero malato…”

Francesca Vaccaro, la carriera e la storia d’amore con Carlo Conti

Dietro un grande uomo si cela sempre una grande donna, è il caso di Francesca Vaccaro, la moglie del celebre conduttore televisivo Carlo Conti. Classe 1972, Francesca è la costumista di un’importante marchio d’abbigliamento toscano; questo è sempre stato il suo sogno e l’ha portata a girare dietro le quinte del mondo dello spettacolo come costumista televisiva, ma anche a conoscere il suo grande amore. E’ dietro le quinte di Domenica In che Carlo e Francesca si incontrano per la prima volta, lei bella e sorridente, lui 11 anni più grande e già affermato nel mondo dello spettacolo.

Nel 2012 la coppia convola a nozze, sulle colline fiorentine, a far loro da testimone, l’amico del conduttore e grande attore Leonardo Pieraccioni. Poi, nel 2014 il loro amore si consolida ancora di più con la nascita del loro unico figlio, Matteo. Pur essendo entrambi molto riservati, Carlo ha sin da subito affermato che il loro era stato un amore a prima vista e quando qualcuno gli parla della moglie Francesca e del figlio, non perde mai l’occasione di sottolineare con aria fiera l’amore che prova per lei e il legame solido che hanno instaurato nel tempo e che lo ha molto cambiato.

Le dichiarazioni di Carlo Conti sulla moglie Francesca Vaccaro: “Prima di conoscerla io ero malato…”

Siamo abituati a vedere Carlo Conti sotto un’ottica seria, durante la conduzione dei suoi programmi televisivi, eppure quando parla della moglie Francesca Vaccaro, emana una dolcezza e una gioia particolare. Ciò accade, non solo perché il conduttore è innamoratissimo della moglie, ma anche perché stando a quello che dichiara, lei lo ha cambiato molto. In alcune interviste, in merito alla moglie Francesca afferma: “Prima di conoscerla ero malato di Dongiovannite, ma quando l’ho conosciuta l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”.

Riguardo al suo matrimonio il conduttore aggiunge: “Il matrimonio è stata una conseguenza naturale. Al mattino apro gli occhi, vedo Francesca e sono tanto felice. Le devo tutto. Tra noi non c’è gelosia, ma maturità di rapporto, amore, complicità, qualcosa che va oltre allo stare insieme. Lei è la donna della mia vita, il mio amore, la madre di Matteo, la persona con cui mi diverto a scherzare, giocare, a parlare di cose importanti”. Le parole del conduttore lasciano ben poco da dire, se non il fatto che persistono nel tempo e che la coppia è ancora oggi molto felice.











