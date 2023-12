Francesco Bagnaia: “Ripetere la vittoria in MotoGp mi ha reso ancora più felice”/ “L’incidente a Barcellona…”

Francesco Bagnaia, dalla storica riconferma in MotoGp al brivido dell’ultima gara

Reduce dalla seconda vittoria in MotoGp, Francesco Bagnaia ha ancora vivida l’emozione dell’essere riuscito in un ‘bis’ storico. Dall’impresa di ripetersi campione e agli obiettivi futuri, questi alcuni degli argomenti toccati dal motociclista nel corso di una recente intervista rilasciata per il quotidiano La Stampa. “Cosa si prova a ripetersi? Questa volta sono ancora più felice di quanto lo fossi lo scorso anno, anche se ora mi sento molto stanco. Vincere all’ultima gara? Non mi piace che debba andare a finire sempre così, ma succede da due anni. Trovarti in basso ti aiuta a dare ancora di più il massimo, ma non è qualcosa che cerco…”.

Francesco Bagnaia si è messo in evidenza con il numero 1 sulla carena, un simbolo prestigioso ma che pare nessuno volesse più portare. “Se me ne sono pentito? Mai, penso che quel numero dovrebbe essere obbligatorio per i piloti che vincono in MotoGp perchè è per pochi. E’ anche vero che dà molta responsabilità, perchè poi bisogna sempre dimostrare di essere il numero 1”. Il campione non poteva non menzionare uno dei momenti più delicati della stagione, l’incidente a Barcellona. “E’ stato un momento complicato sotto tutti i punti di vista, anche a casa. In realtà non ci ho pensato troppo, è successo tutto in un attimo. Più che altro ci ho messo molto a tornare lo stesso di prima dal punto di vista sportivo…”.

Francesco Bagnaia, dalla stima per Jannik Sinner al matrimonio con Domizia Castagnini

Sempre a proposito dell’incidente di Barcellona, Francesco Bagnaia ha spiegato a La Stampa come la vicinanza degli affetti sia stata importante in quel momento difficile della stagione. “Sono molto fortunato perchè ho un gruppo di persone che mi vogliono molto bene: i miei amici, la mia famiglia, la mia fidanzata Domizia e tutti quelli che lavorano con me”. Il due volte campione di MotoGp ha poi argomentato di come, insieme a Jannik Sinner, sia un fiore all’occhiello dello sport italiano. “Penso che Jannik sia un grandissimo stimolo, un riferimento sotto tanti punti di vista, mi piace come persona”.

Verso il finale dell’intervista rilasciata per il quotidiano, Francesco Bagnaia si è lasciato andare anche a temi che esulano l’ambito sportivo come ad esempio il prossimo matrimonio con la sua compagna Domizia Castagnini. “Avevo promesso che l’avrei aiutata? Non è qualcosa che mi toglie energia, anzi mi piace. Diciamo che riuscire a staccare la testa da tutto mi aiuterebbe un po’ e c’è sempre poco tempo per farlo… Dopo Natale partiremo per il messico dove ci rilasseremo da soli, non vedo l’ora!”.











