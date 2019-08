FRANCESCO CHIOFALO E ANTONELLA FIORDELISI/ ‘Tutto mi ha fatto innamorare di lei”

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono più uniti che mai. L’ex tentatore di Temptation Island è follemente innamorato di Antonella con cui è uscito alla scoperto da cinque mesi a questa parte. Una storia che procede a gonfie vele al punto che i ragazzi hanno deciso di farsi un tatuaggio insieme; un gesto sicuramente importante che fa ben sperare per un futuro insieme. La coppia, prima di innamorarsi, si era incontrata durante l’esperienza televisiva di Chiofalo che in passato ha partecipato a Temptation Island in coppia con l’ex fidanzata Selvaggia Roma, mentre Antonella ricopriva il ruolo di ‘tentatrice”. Parlando del rapporto con Antonella, Chiofalo al settimanale Nuovo Tv ha confessato: “Tutto mi ha fatto innamorare di Antonella”.

Francesco Chiofalo: “Antonella Fiordelisi mi ha conquistato con la sua dolcezza”

Non solo, Francesco Chiofalo ha raccontato cosa gli ha fatto perdere la testa per Antonella Fiordelisi: “è una bellissima ragazza, molto timida e riservata ma con un grande personalità. Mi ha conquistato con la sua dolcezza. Tutti e due sogniamo un futuro come genitori ma stiamo insieme solo da cinque mesi e penso sia bene fare un passo alla volta”. Progetti importanti bollono in pentola per la coppia che da cinque mesi a questa parte è follemente innamorata. La Fiordelisi è arrivata in un momento molto difficile nella vita di Francesco che ha scoperto di avere una brutta malattia, che per fortuna ha superato. Un momento delicatissimo che gli ha rivoluzionato la vita: “la malattia mi ha cambiato tantissimo. Non sono più lo stesso che ha partecipato a Temptation Island, oggi ho capito quali sono le vere priorità della vita”. Nonostante tutto però Francesco è pronto a mettersi in gioco e a partecipare a nuove avventure come la prossima edizione di Temptation Island Vip su cui dice: “è un programma che rifarei, anche se non so se accetterei o meno ora e non svelo nemmeno se sia già stato contattato dalla produzione. Mistero!”.

Francesco Chiofalo su Selvaggia Lucarelli: “mi ha quasi augurato la morte”

L’ex concorrente di Temptation Island ha parlato anche dell’ex fidanzata Selvaggia Roma con cui ha partecipato al programma. Una storia oramai finita dopo che la ex compagna ha rilasciato delle dichiarazioni davvero pesanti sulle sue condizioni di salute: “L’ho dimenticata, non voglio più avere alcun rapporto con lei”. Chiofalo, infatti, dalle pagine di Nuovo Tv ha detto chiaramente di non essere interessato ad alcun tipo di rapporto con la ex Selvaggia: “per me lei ad oggi è come se non esistesse. Quando ho scoperto di avere un tumore, Selvaggia ha fatto dichiarazioni molto pesanti, mi ha quasi augurato la morte”. Parlando della loro relazione ha sottolineato: “la nostra è stata una relazione adolescenziale: abbiamo commesso errori ma c’è poco da scherzare quando uno dei due sta rischiando la vita. Io con lei ho chiuso per sempre”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA