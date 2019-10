Francesco Chiofalo “Violenza su un peluche”/ Video e polemiche: “Fatti curare!”

E Lenticchio ne ha combinata un’altra delle sue e il popolo dei social lo ha preso di nuovo di mira. Cosa ha combinato questa volta Francesco Chiofalo? Tutto quello che è in suo potere per far parlare di sé. Se nei giorni scorsi il romano ex protagonista di Temptation Island si è messo in mostra per una serie di avvistamenti al fianco di Antonella Fiordelisi e di voci che danno per certo il loro ritorno insieme e le loro continue bugie per far parlare ancora di sé in vista di una possibile partecipazione al Grande Fratello. Come se non bastasse, il romano ha pensato bene di promettere ai fan di ricambiare con like e commenti ai post i loro like per cercare di aumentare i propri follower e lanciare le sue pubblicità ma tutto questo non è passato inosservato, anzi. Sono molti quelli che lo criticano e lo offendono ma lui continua con le sue dirette e le sue storie e lo stesso ha fatto alle prime ore di questa mattina in risposta ad un video già finito in rete.

FRANCESCO CHIOFALO “VIOLENZA SUL CANE DI PELUCHE”

In questo video vediamo Francesco Chiofalo in un negozio prendendo un cane peluche e mimare un atto sessuale in piena regola. Sicuramente il romano non è un maniaco e mentre va in scena l’atto si gira verso la camera e sorride con tanto di sottofondo, a suo dire divertente, ma le polemiche non sono mancate e se qualcuno chiede se nell’intervento subito per il tumore gli abbiano portato via anche parte del cervello, gli altri vanno oltre consigliandogli di curarsi perché ormai ha davvero perso la testa per riuscire a mettersi in mostra. Chiofalo ha preso la parola nelle sue ultime dirette su Instagram scusandosi con chi si è sentito offeso ma ponendo l’accento sul fatto che era solo un video divertente, uno scherzo per “far fare una risata leggera” e dimenticare i problemi e le ansie della vita: “Non lo cancello perché ormai lo hanno visto tutti e mi hanno dato del malato e dello scandaloso. Non pensavo che si scandalizzassero per un video del genere, a quest’ora della notte le visualizzazioni Instagram sono andate in verticale“. Alla fine il video è stato rimosso dalle storie di Chiofalo e lui stesso ha detto di averlo fatto per via delle eccessive critiche, ma chi non lo avesse visto lo trova subito in fondo:





