Francesco e Pasqualina, chi sono i genitori di Giuseppe Garibaldi/ Sorpresa speciale al Grande Fratello

Chi sono Francesco e Pasqualina, i genitori di Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello 2023

Giuseppe Garibaldi è uno dei protagonisti del Grande Fratello 2023. Prima il rapporto con Beatrice Luzzi e poi l’amicizia speciale con Anita Olivieri hanno reso Garibaldi uno dei concorrenti più discussi dell’attuale edizione del reality. Garibaldi, all’interno della casa, si sta facendo conoscere anche attraverso il racconto del rapporto con la sua famiglia. Legatissimo alle sue origini, Garibaldi è legatissimo a tutta la sua famiglia, in primis a papà Francesco e mamma Pasqualina che, dopo avergli fatto visita lo scorso dicembre, questa sera, sono pronti a sorprenderlo insieme al resto della famiglia per un regalo davvero speciale in occasione del suo compleanno.

Giuseppe Garibaldi compie 31 anni, è festa al Grande Fratello 2023/ Tra musica, torta e fuochi d'artificio...

La famiglia di Giuseppe Garibaldi è formata dalla madre Pasqualina, dal padre Francesco Garibaldi e da tre fratelli maschi. “Ma il vero uomo a casa è sempre stata la mamma“, ha raccontato il gieffino che ha anche svelato il parere contrario del padre alla sua partecipazione al reality. Questa sera, però, gli farà un nuovo regalo insieme alla madre.

Garibaldi: "Con Perla Vatiero nessuna malizia"/ Lei conferma, Mirko attacca Giuseppe: "Sta giocando!"

La sorpresa dei genitori di Giuseppe Garibaldi

Durante la sorpresa dello scorso dicembre, Francesco e Pasqualina aveva regalato grandi emozioni al figlio Giuseppe Garibaldi. “Stai andando bene, vai avanti così che sei forte – aveva detto il signor Francesco esprimendo tutto il proprio orgoglio per l’atteggiamento con cui il figlio sta affrontando il reality.

“Non ti fare influenzare da nessuno e ragiona con il tuo cervello. Non ci vediamo da quasi tre mesi e ci manchi tanto”, aveva aggiunto prima di abbracciarlo calorosamente. Per Giuseppe, dunque, le emozioni, questa sera, raddoppieranno.

Garibaldi choc su Sergio, Stefano, Monia, Federico e Marco/ "Vi faremo fuori tutti..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA