Francesco Fredella/ “Ballando con le Stelle? Morgan genio, Mariotto cattivissimo”

Francesco Fredella, giornalista e conduttore radiofonico, è intervenuto in collegamento audiovisivo nel corso della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, presentata da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 18 ottobre 2021. L’argomento del giorno è stato rappresentato dal ritorno in prima serata di “Ballando con le Stelle”, talent show di Milly Carlucci che ha fatto subito registrare un autentico boom di ascolti e incollato gli italiani al televisore sin dal suo debutto.

L’opinionista ha detto la sua, in particolare, su Morgan (alias Marco Castoldi), premiato dalla giuria per la sua esibizione: “Morgan più che un Green Pass è il vero genio della musica! Ha ritmo, si aggiunge alla sua bravura e genialità il fatto che sia diventato uno studente di ballo modello. Ho trovato però in questa edizione Mariotto più cattivo che mai…”. Il riferimento, nemmeno a dirlo, è rivolto allo zero assegnato ad Al Bano Carrisi.

FRANCESCO FREDELLA: “MARIOTTO CATTIVISSIMO”. LUI: “ZERO DI AL BANO MERITATO”

Fredella, in seguito, ha voluto aggiungere un personale commento sul momento in pista di Al Bano Carrisi: “Più che ballando sembrava cantando con le stelle, ma meno male che ha cantato, perché è stato bravissimo! Io però non gli avrei dato zero come Mariotto, che avrebbe potuto dargli almeno un sei”. Immediatamente è arrivata la replica del giudice: “Al Bano deve ballare, non ha ballato. Se gli davo dieci perché ha cantato così… Comunque quello zero lo salva, il pubblico lo sa. Poi lui è arrivato dicendo… Ma io non ballo, a me piace vedere gli altri ballare… Deve spronarlo quello zero”.

Giova rammentare che l’artista ha danzato in coppia con Oxana Lebedew, alle prese con un grave infortunio al metatarso, che ne ha pesantemente condizionato le possibilità coreografiche e di movimento. Nonostante questo, la ballerina ha confermato tutta la sua classe, con Al Bano che ha dimostrato di possedere grandi margini di miglioramento.



