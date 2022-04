Francesco Gabbani/ “Tutto è cambiato nella mia vita, non me l’aspettavo ma…”

Francesco Gabbani, in chiusura di Domenica In, ha anticipato il suo programma “Ci vuole un fiore”, in onda il prossimo venerdì sulla prima rete Rai e che lo vedrà al timone insieme all’amica Francesca Fialdini. “Sono stato tanto impegnato a preparare tante belle cose tipo questo programma che andrà in onda venerdì prossimo su Rai1. Non lo sapevo nemmeno io”, ha scherzato con la conduttrice Mara Venier, che si è detta un po’ troppo trascurata da lui nell’ultimo periodo.

Dopo un medley musicale con le sue più belle canzoni, Gabbani si è raccontato al cospetto della padrona di casa del programma domenicale dell’ammiraglia Rai. Andrà in onda l’8 aprile “Ci vuole un fiore”: “Avevo un compleanno ma non ci vado”, ha commentato Mara. “Come ho fatto ad arrivare su Rai1? E’ stato facile, ho aperto il navigatore”, ha scherzato il cantante, incalzato dalla Venier, “canterò”, ha anticipato ancora senza poter però anticipare nulla.

Francesco Gabbani si racconta a Domenica In prima dell’esordio su Rai1

Non poteva mancare il classico filmato omaggio che riassume la giovinezza di Francesco Gabbani, fino al grande successo, grazie alla chiamata di Carlo Conti a Sanremo. “Non ti risparmi mai nel farmi dei regali, ogni volta che rivedo queste immagini mi riviene il famoso nodo allo stomaco”, ha commentato l’artista. In poco tempo sono successe molte cose nella sua vita.

“Non me lo aspettavo, secondo me è giusto non aspettarsele perché ogni aspettativa che ti crei potrebbe essere proporzionale alla delusione eventuale. Quando arrivano delle soddisfazioni poi te le godi di più”. Gabbani stava per smettere con la musica quando tutto è cambiato: “Ci tengo molto alla mia normalità”, ha ammesso. Solo sul finale, dopo l’ultimo singolo Mara ha introdotto anche Francesca Fialdini in studio: “Ho detto vado io da Mara a spoilerare tutto!”, ha scherzato, in attesa del loro programma incentrato sul green.

