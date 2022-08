Francesco Gabbani ‘vittima’ del giudizio degli altri/ “Ora sono libero…”

Francesco Gabbani: “Quando ho iniziato ad avere successo, la mia soddisfazione era legata al giudizio delle persone “

Francesco Gabbani tra gli ospiti di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 con il nuovo singolo “Peace and love” estratto dall’album “Volevamo essere felici”. Un disco maturo ed importante per il cantautore, vincitore del Festival di Sanremo 2017, che intervistato da Radio Kiss Kiss ha presentato così la sua ultima fatica discografica: “la musica che faccio non è altro che l’espressione di ciò che sono; e scrivo quello che penso e nella musica ci va ciò che sono. Questo album è un insieme di canzoni che ho scritto nell’ultimo anno e, se in queste canzoni si legge una crescita rispetto a quelle precedenti, sono contento. Devo ammettere che umanamente anche io ho fatto uno step di evoluzione. Non è mai troppo tardi per crescere”.

Tra i brani presenti nel disco, oltre alla title-track, c’è una canzone a cui è molto legato che si chiama “Tossico indipendente”. Un brano che racconta così: “è la canzone che apre il disco. Questo è un brano che racconta la forza di chi riesce ad uscire dalle dipendenze di qualunque tipo. Io, per esempio, mi sono riuscito a liberare del giudizio delle persone, del pubblico. Quando ho iniziato ad avere successo, la mia soddisfazione era legata al giudizio delle persone e a quello che scrivevano di me sul web”.

Francesco Gabbani: “Ho fatto un processo di disintossicazione e ora uso i social in modo più sano”

Dopo il grande successo a Sanremo, Francesco Gabbani è stato “vittima” del giudizio altrui e in particolare dei commenti del web. “Spesso, infatti, capita di fermarsi su un unico commento negativo invece di pensare ad altri dieci positivi. Ero un po’ dipendente da ciò che si diceva sul web. Ho fatto un processo di disintossicazione e ora uso i social in modo più sano. Questo album è un processo di introspezione psicologica. Se si vuole fare un percorso psicologico, è bene partire dall’essere scevri da qualunque dipendenza” – ha detto il cantautore.

Parlando proprio della sua carriera che l’ha portato a fare anche il conduttore e cantante, Gabbani non ha alcun dubbio: “il mestiere del cantautore. È la mia strada, è quello che ho scelto di fare nella vita e ho fatto un percorso per diventarlo. Tutte le altre cose collaterali, come il conduttore e l’attore, le ho fatte perché mi sono state proposte e perché mi fa piacere provare cose nuove nella vita. Quindi, di mio, non voglio fare tutto, ma in queste cose sono stato apprezzato e ne sono molto felice”.











