Francesco Gabbani: “Volevo mollare la musica, poi…”/ “Carlo Conti importantissimo”

Francesco Gabbani: “Carlo Conti? Mi ha portato fortuna”

A Domenica In, Francesco Gabbani si racconta a partire dal suo successo nel mondo della musica, arrivato un po’ inaspettatamente: “In un momento in cui pensavo di dedicarmi ad altro e mollare un po’ il colpo, l’universo mi ha ripagato. Credo che il concetto è che se uno semina bene, poi lo raccoglie. Dall’universo qualcosa di positivo arriva. Io l’ho capito perché quando meno te lo aspetti, i risultati arrivano. L’universo mi ha ridato tutto a Sanremo quando ho partecipato con Amen”.

Giulia, chi è la fidanzata di Francesco Gabbani/ Dopo la relazione con Dalila...

Al cantante, nel corso del programma, è arrivato il videomessaggio di Carlo Conti, conduttore del “suo” Sanremo. “Carlo Conti è stato importantissimo per me. Tutte le volte che lo sento parlare in questi termini mi emoziono. In questo ambiente ci sono tante malelingue, e Carlo Conti ha dimostrato una trasparenza dal punto di vista di sensazioni artistiche. Lui ha sentito la mia canzone e l’ha scelta. Il suo benestare mi ha portato fortuna” ha rivelato Gabbani.

Francesco Gabbani 'vittima' del giudizio degli altri/ "Ora sono libero..."

Francesco Gabbani: “Tornare ai concerti è stato come respirare”

“È stata una bella estate con tanti concerti, abbiamo girato l’Italia. Ho avuto modo di incontrare il mio pubblico, è stata l’estate della rinascita. Si è ritornati a vivere le emozioni… Siamo tornati a respirare, nelle parole e nei fatti. Salire sul palco è l’apice, la punta di diamanti delle sensazioni. Tornare a vedere il pubblico è difficilmente spiegabile a parole. È una goduria” ha raccontato Gabbani, che ora si prepara ad un nuovo tour, con tanto di invito a Mara Venier.

Francesco Gabbani "Quando ero bambino avevo due sogni..."/ Li ha realizzati?

“Ti vorrei invitare ufficialmente al mio concerto al Palazzo dello Sport. Sarà un onore averti e ospitarti. Volevo invitarti ad un palchetto reale tipo Arena di Verona ma non c’è purtroppo” ha chiesto Gabbani a “Zia Mara”. La conduttrice non ha avuto dubbi, rispondendo in modo affermativo e spiegando: “Ma no, io mi diverto in mezzo alla gente, torno come ragazzina”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA