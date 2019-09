Francesco Monte è Ed Sheeran/ Video, Goggi: Non dare retta al web (Tale e Quale Show)

Dopo la quarta posizione della puntata d’esordio, Francesco Monte (che oggi sarà Ed Sheeran) si è dovuto accontentare di un più modesto decimo posto in classifica. A Tale e Quale Show 2019 la sua performance nei panni di Tommaso Paradiso non è riuscita a tenere il passo di quella realizzata sulle note di Mahmood, penalizzato, inesorabilmente, il suo percorso alla vittoria. Per lui, soltanto 35 punti, che si aggiungono ai 43 collezionati nella prima puntata. Tuttavia, nei suoi confronti, i giudici hanno mantenuto un atteggiamento piuttosto positivo e sono in molti ad aver elogiato le sue doti canore nel corso della puntata. Una su tutti, Loretta Goggi, che, rispedendo al mittente tutte le critiche formulate sul concorrente dai telespettatori suoi social, ha fornito, in diretta tv, il suo parere professionale su Francesco Monte.

Loretta Goggi: “Sei molto bravo”

Secondo Loretta Goggi, giurata di punta di Tale e Quale Show 2019, le critiche ricevute sui social da Francesco Monte sarebbero ingiuste. A scatenare il popolo social, lo ricordiamo, un chiacchieratissimo quarto posto in classifica conquistato nei panni di Mahmood, che nella prima puntata ha fatto storcere il naso a molti. La giurata, però, è certa delle potenzialità di Monte e in puntata gli ha chiesto di non dare peso ai commenti formulati sui social: “Ti ho trovato bravissimo e ti do un consiglio – ha esordito la Goggi – non seguire troppo quello che dice il web, perché il web è fatto di persone che vivono di pregiudizi. Te lo dico perché sei molto bravo, in quello che fai lo fai sei molto bravo”, ha detto la celebre giurata del format. “Non stai pretendendo di fare Pavarotti o cose del genere – ha aggiunto – e fai molto bene musicalmente, tra l’altro, perché queste son canzoni moderne che hanno un ritmo e bisogna starci dietro. Io – ha concluso la Goggi – ti ho trovato somigliante sia nella voce che nel trucco, complimenti”.

Le critiche dal parterre

All’indirizzo di Francesco Monte è arrivata qualche piccola critica da parte di Enrico Brignano, che ha sottolineato alcune differenze tra il look generalmente sfoggiato da Tommaso Paradiso e quello adottato dal concorrente. “I tuoi capelli sembrano una parrucca e non è proprio identica – ha spiegato il quarto giudice della serata – e l’impatto iniziale è importante, perché siamo portati a vedere i contrasti. Per quanto riguarda la voce – ha aggiunto Brignano – ci sei, si sei stato a volte di più a volte di meno, per quanto riguarda l’interpretazione devo dire una buona interpretazione, quindi accettabilissima, gradevole”. A individuare qualche pecca nella voce è stato invece Vincenzo Salemme, che dalla sua postazione in giuria l’ha trovato “veramente molto simile a quello dei Thegiornalisti”, ma con una voce che “si sentiva in maniera più timida” e “meno presente”.

