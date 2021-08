Francesco Monte/ Tolto follow ad Aurora Ramazzotti per via di Giulia Salemi: ecco perché

Questa sera torna in tv, su Rai 1 (appuntamento a partire dalle ore 21.25), “Canzone segreta”, lo show del servizio pubblico all’insegna del ritorno sul piccolo schermo del varietà con un pizzico di emotainment, e i riflettori inevitabilmente si riaccenderanno su uno dei protagonisti più in vista. Francesco Monte, da poco salito alla ribalta pure nel mondo della musica dopo essere stato ‘solo’ un personaggio e opinionista televisivo, tornerà in scena stasera dopo che nelle scorse puntate era salito sul palco assieme a Sergio Muniz e Mario Ermito per fare una sorpresa ad Amanda Lear. Ma in attesa di vedere l’ex tronista tarantino in azione, nelle ultime ore a far discutere il pubblico dei social c’è una curiosa vicenda.

Come è noto, una delle coppie di questa estate è quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ex proprio del 33enne ex gieffino e con loro a trascorrere le vacanze c’è pure Aurora Ramazzotti, rampolla della famiglia Hunziker e oramai personaggio tv che brilla di luce propria. Tuttavia la consolidata amicizia tra le due donne pare essere motivo di ‘fastidio’ per Francesco Monte che, secondo i bene informati, avrebbe tolto il follow su Instagram alla Ramazzotti. Che c’entri qualcosa il fatto che sia in vacanza assieme alla coppia formatasi nella Casa del Grande Fratello VIP e che pubblichi spesso delle storie per documentare la loro quotidianità? Non è dato saperlo ma la segnalazione di un utente ad Aurora ha scatenato la polemica…

FRANCESCO MONTE, ECCO PERCHE’ HA TOLTO IL ‘FOLLOW’ AD AURORA RAMAZZOTTI

Infatti nonostante Francesco e Giulia da tempo abbiano deciso di intraprendere strade diverse e non vi siano stati di recente nemmeno dei litigi, pare che l’ex tronista abbia deciso di non seguire più sui social la Ramazzotti con cui è amico: come mai Monte ha deciso di togliere il follow su Instagram alla giovane conduttrice? Il sospetto degli utenti dei social, sempre attenti alle dinamiche del gossip, è che la causa risieda nella vicinanza di Aurora con la Salemi. E una Stories pubblicata da Deianira Marzano, che ha postato lo screenshot di una conversazione con Aurora conferma questa tesi…

Una utente infatti ha segnalato alla figlia di Michelle che “su Twitter stiamo morendo perché Francesco Monte ti ha appena tolto il suo follow per non sentire e vedere Giulia e Pier nelle tue Stories”. Nello screenshot fatto dalla Marzano si può vedere anche la risposta della Ramazzotti che, accompagnandola a cinque emoticon di cinque aeroplanini, ha replicato: “Sto volando”. Divertimento per la segnalazione oppure sorpresa per la scelta di Francesco? L’ironica replica di Aurora non fa capire se se la sia presa o ridesse di gusto comprendendo la scelta dell’amico tarantino. Intanto dal canto suo Monte continua nel suo taglio radicale con la vecchia vita: lontani oramai i tempi di “Uomini e Donne”, il 33enne pare sia ancora fidanzato con Isabella De Candia, ma concedendosi sempre meno a social e gossip, dedicandosi all’attività di modello e come accennato alla musica col singolo “Work this out” pubblicato ad aprile.



