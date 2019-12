Francesco Paolantoni/ “Il matrimonio? Non ci credo, diventa inimicizia” (Domenica In)

Francesco Paolantoni è tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata di “Domenica In” in onda domenica 29 dicembre 2019 su Rai1. L’attore e comico napoletano torna in tv dopo una serie di partecipazioni nel comedy show di successo “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino su Rai2. Non solo, recentemente Paolantoni si è raccontato nel salotto di “Vieni da Me” di Caterina Balivo rivelando di essere single per scelta: “single per legittima difesa”. Non solo l’attore ha sottolineato di voler restare da solo avendo raggiunto nel corso di questi anni un equilibrio personale: “se si sta bene con se stessi arrivando cosi alla pace interiore”. L’attore ha anche precisato di non credere al matrimonio: “sono riuscito a capire che l’entusiasmo iniziale non dura per sempre, si trasforma in stanchezza e inimicizia”.

Francesco Paolantoni: “da bambino sognavo di diventare un attore americano”

Intervistato da saltinaria.it, Francesco Paolantoni ha raccontato anche alcuni aneddoti sulla sua infanzia. A cominciare dal sogno che aveva da bambino, un sogno realizzato in parte come ha dichiarato: “diciamo che ho realizzato il sogno solo in parte, nel senso che da bambino sognavo di diventare un attore americano. E invece sono ancora napoletano”. Nonostante tutto però l’attore si sente realizzato visto che è riuscito a fare il lavoro dei suoi sogni: “mi ritengo fortunato, faccio il lavoro che desideravo fare da bambino. Mia sorella, più grande di me di tredici anni, mi portava a vedere i film americani”. L’attore ha poi raccontato la sua Napoli di ordine: “nasco nei Quartieri spagnoli, quindi ambiente ‘scugnizzoide’ al massimo. Poi mi sono trasferito in un quartiere più benestante, quindi ho conosciuto entrambe le facce della città. Mi attira molto la Napoli popolare e amo riproporla in alcuni personaggi. Il pizzaiolo Ciro era di Pozzuoli: avevo degli amici a Pozzuoli, e mi sono rifatto a loro per creare il personaggio”

Francesco Paolantoni e Renzo Arbore

La prima grande occasione per Francesco Paolantoni arriva quando viene scelto da Renzo Arbore per interpretare il ruolo di Cupido nel programma cult di Indietro Tutta. Una partecipazione che l’ha lanciato nel panorama televisivo italiano e che l’attore e comico ricorda così: “arrivò tra le mani di Arbore un video nel quale vincevo un festival del cabaret. In questo modo entrai nella ciurma scanzonata di Indietro tutta. Certo non era facilissimo emergere in quel contesto, perché Frassica la faceva da padrone. Però l’esaltazione di far parte di un programma che già in partenza sai che entrerà di diritto nella storia della televisione, quella c’era”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA