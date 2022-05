Francesco Paolantoni/ Il “sodalizio” con Stefano De Martino, la gag tutta da ridere

In occasione della loro collaborazione a “Made In Sud” Stefano De Martino, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo hanno stretto una grande amicizia, che li ha poi portati a decidere di collaborare organizzando una tournée teatrale. I tre hanno in comune l’ironia, tipica dei campani, e fanno divertire davvero i fan che decidono di seguire i loro spettacoli dal vivo. I loro profili social rappresentano così uno strumento per poterli seguire meglio e sorridere con le loro battute.

Questa volta sono stati l’ex concorrente di “Amici” e Paolantoni a mettere in scena una gag davvero esilarante, che sembra ricordare il film “Quasi Amici“, la commedia francese con Omar Sy e François Cluze, la commedia francese in cui un tetraplegico scorbutico finisce per diventare legatissimo al suo badante, un ragazzo di colore. Del resto, l’attore si sta ancora riprendendo da un brutto incidente e fatica a camminare.

Francesco Paolantoni e Stefano De Martino: amici o “quasi amici”?

Diverse settimane fa Paolantoni ha avuto un incidente con lo scooter a Napoli a causa di una buca presente sull’asfalto e da allora non riesce ancora perfettamente camminare. Per questo dove è indispensabile si sposta con la carrozzina, grazie anche al supporto degli amici e colleghi Stefano De Martino e Biagio Izzo con cui si trova in Svizzera per lo spettacolo “Che coppia…noi tre“.

La frattura di tibia e perone, però, non ha abbattuto l’attore, che non ha perso il suo sarcasmo. “Devi spingere di più – ha detto a De Martino , che spingeva la sua sedia a rotelle -. Io tengo questo badante che è proprio uno sfaticato. Uffà!“. Il compagno di Belen Rodriguez (ormai non sembrano esserci più dubbi sul loro ritorno di fiamma) ha però ribattuto: “Ma siamo amici?”. “Quasi amici!” è la risposta di Francesco Paolantoni.

