Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Matilde Brandi e il compagno Francesco Tafanelli. Il 53enne di Napoli, che lavora nel settore del fashion, aveva notato la bellezza della showgirl diversi anni fa. Così decise di scriverle un messaggio su Instagram letteralmente ignorato dalla Brandi. A fare da Cupido è stata Manila Nazzaro, grande amica di Matilde, che li ha fatti incontrare durante un evento seguito poi da un aperitivo. Successivamente è stata proprio la showgirl a cercare il sales manager su Instagram scoprendo il messaggio. “Mi aveva scritto ‘Sei bella come non si usa più'” – ha raccontato la showgirl che ha ricostruito l’inizio della loro conoscenza – “scusami se mi sono permesso di scriverti, ma era da tempo che avrei voluto farlo”.

Matilde Brandi: “L’Isola dei Famosi 2024? Mi è dispiaciuto non fare la finale”/ “I dissapori nel gruppo…”

Alla fine tra i due è scattata la scintilla durante un pranzo e da quel momento non si sono più lasciati, anzi la coppia ha progetti importanti come quelli di un matrimonio. Proprio a Verissimo durante la sua ultima intervista Matilde Brandi ha aperto il suo cuore parlando della fine del suo matrimonio e di come l’incontro con Francesco sia stato un dono del suo papà.

Maturità 2024, l'in bocca al lupo ai figli di Matilde Brandi, Samantha De Grenet/ I messaggi delle mamme vip

Francesco Tafanelli e l’amore per Matilde Brandi: a quando il matrimonio?

“Sono stati due anni difficili. La fine di un rapporto durato 17 anni con il mio compagno” – inizia così il racconto di Matilde Brandi a Verissimo. Poi nella sua vita è arrivato Francesco Tafanelli, un uomo che ha saputo farle credere nuovamente nell’amore e con cui sta pensando alle nozze. Il sales agent manager per marchi prestigiosi del mondo della moda quali Vera Wang Bride, Pronovias e Nicole Milano, parlando della possibilità del matrimonio ha confessato: ”

“Non è ancora arrivato l’anello, ma ci sono tutti i presupposti perché arrivi” – ha detto la showgirl parlando del compagno Francesco. La Brandi ha anche aggiunto: “ho commesso tanti errori, ma nel momento peggiore, quello più buio, in cui avevo perso le speranze, è arrivato lui. Sbagliare mi ha dato la possibilità di aspettare lui”. Proprio il compagno parlando del loro amore ha detto: “tra noi c’è qualcosa di molto forte e molto vero”.

Matilde Brandi, sorpresa del fidanzato all'Isola/ Poi la proposta a Vladimir: "Ti voglio testimone di nozze!"