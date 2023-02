Francesco Totti e Ilary Blasi hanno fatto pace?/ Il retroscena sulla separazione

Francesco Totti e Ilary Blasi, la quiete dopo la tempesta grazie a Bastian Muller

Dopo le settimane burrascose che hanno seguito la separazione sofferta tra Ilary Blasi e Francesco Totti, tra i due sembra essere tornato il sereno, seppur in termini prettamente di un rapporto civile. Il retroscena è stato avanzato dal Corriere della Sera; come riportato dal quotidiano, i due avrebbero finalmente trovato modo di accordarsi per una separazione consensuale senza che il tutto venga rimesso alla sentenza di un giudice.

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi il clima si è dunque rasserenato, con dialoghi pacifici che, secondo quanto riportato dal portale Leggo, sarebbero stati agevolati proprio dalla nuova fiamma della conduttrice. Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che ha fatto breccia nel cuore di Ilary Blasi, avrebbe spinto la donna verso un alleggerimento delle tensioni. L’accondiscendenza della donna presuppone dunque un sentimento forte tra i due, al punto di rinunciare a possibili propositi vendicativi o di ripicca nei confronti di Francesco Totti.

A prescindere dalla presunta quiete ritrovata dopo i dissapori della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, c’è grande attesa per il ritorno di quest’ultima in TV. La conduttrice sarà prossimamente impegnata nuovamente con L’Isola dei Famosi, possibile occasione per parlare senza filtri del naufragio della sua più grande storia d’amore. Chiaramente, l’attenzione è rivolta anche verso il suo neo fidanzato, Bastian Muller, ancora defilato rispetto alle chiacchiere di gossip.

Intanto il Corriere della Sera, oltre ad aver rilanciato il retroscena dell’armistizio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, entra anche nel merito dei presunti rumors riferiti ad una crisi tra l’ex della conduttrice e la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. I due hanno recentemente raggiunto la soglia di un anno di relazione e non sussistono le basi per azzardare l’ipotesi di liti e divergenze che abbiano potuto raffreddare i rapporti tra i due. Anzi, l’orizzonte per Francesco Totti e Noemi Bocchi potrebbe riservare grandi sorprese: dal possibile matrimonio al desiderio di allargare la famiglia, il tempo farà il suo corso.











