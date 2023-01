Francesco Totti e la figlia Chanel, il video su TikTok è virale/ Messaggio per Ilary?

Francesco Totti spopola su Tik Tok grazie ad un video con la figlia Chanel

Non serve di certo una piattaforma social per accrescere la notorietà di Francesco Totti, icona del calcio italiano e bandiera della Roma. Sulla scia della notorietà paterna trova sempre più consensi la figlia Chanel, che su Tik Tok vede crescere a dismisura il numero di visualizzazioni e condivisioni dei propri contenuti. In particolare, l’ultimo video pubblicato, proprio in compagnia del padre Francesco Totti, ha raggiunto ben 3 milioni di utenti.

Il video virale su Tik Tok con protagonisti Chanel e Francesco Totti racconta la tenerezza del rapporto, tra baci, abbracci e sorrisi eloquenti. Il tutto è ripreso direttamente dalla nuova abitazione del padre e della nuova compagna Noemi Bocchi. L’account di Chanel Totti vanta già oltre 400 milioni di followers e con l’ultimo video i numeri hanno subito un incremento ancora più poderoso. In particolare, gli utenti si sono sbizzarriti nei commenti, tra parole di apprezzamento e riferimenti nostalgici sulla relazione ormai conclusa tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Non è passata inosservata la canzone scelta come sottofondo, “Unica” di Antonello Venditti.

Francesco Totti e Chanel su Tik Tok, la canzone è dedicata ad Ilary Blasi?

La canzone scelta da Chanel per il video con il padre Francesco Totti sembra quasi un messaggio diretto verso il recente passato del calciatore. Non a caso, le oltre 3 milioni di visualizzazioni hanno generato un’ondata di commenti convinti proprio della non casualità della scelta. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è troppo recente per non destare la curiosità degli utenti che, con fare attento, hanno segnalato come le parole della canzone “Unica” di Antonello Venditti risuoni come una chiara frecciatina nei confronti della ex moglie.

“Noi due non ci parliamo, noi due non ci vediamo. Noi due, foglie cadute dallo stesso ramo, noi due che dell’errore abbiamo fatto amore… Arterie diverse dello stesso cuore“. Questa è solo una parte dell’iconico brano di Antonello Venditti, Unica, scelto da Chanel e Francesco Totti come sottofondo musicale del video virale su Tik Tok. I fan si sono dunque scatenati sotto il video con commenti convinti del riferimento ad Ilary Blasi, senza che per ora nessuno dei diretti interessati abbia aggiunto ulteriori parole sulla presunta dedica.











