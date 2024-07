Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti? La verita sul gossip/ E su nozze dopo divorzio da Ilary Blasi…

Francesco Totti pronto a diventare papà per la quarta volta? La verità sulla gravidanza di Noemi Bocchi

Noemi Bocchi è incinta? Da settimane si rincorre il rumor sulla presunta gravidanza della nuova compagna di Francesco Totti. Dopo la fine burrascosa del loro matrimonio, il calciatore e Ilary Blasi hanno voltato pagina entrambi, con nuovi partner: la conduttrice fa ormai coppia fissa con Bastian Muller mentre Francesco Totti sta insieme a Noemi Bocchi. Tuttavia nell’ultimo periodo si mormora sempre più insistentemente che la nuova Lady Totti sia incinta ma qual è la verità?

Se da parte infatti gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza rilanciano le segnalazioni su Noemi Bocchi incinta dall’altra un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica smentisce le voci: “Non è incinta assolutamente.” Rosica, noto sul web come Investigatore Social, tra l’altro di recente ha annunciato in anteprima la gravidanzata di Jacqueline Di Giacomo, fidanzata di Ultimo. Le voci di una presunta gravidanza sarebbero del tutto infondate, quindi, ed allora perché si rincorrono? Sembrerebbe che tutto sia nato da semplici scatti fotografici in cui la donna, già madre di due figli, mostrava un filo di pancetta. Insomma un po’ troppo poco per supporre che Francesco Totti presto possa diventare papà per la quarta volta.

E non è tutto, c’è anche un altro rumor che circola sulla nuova coppia, pare infatti che stiano pensando al matrimonio Francesco Totti e Noemi Bocchi. I ben informati sostengono che l’ex capitano della Roma stia solo aspettando di chiudere definitivamente a livello burocratico il divorzio da Ilary Blasi per poi pensare alle nozze con la sua nuova compagna. E nel frattempo postano sui social foto e video insieme. In realtà anche l’ex Ilary Blasi, sempre secondo gossip non confermati, starebbe aspettando di concludere tutte le carte del divorzio per poi convolare a nozze con Bastian Muller. Per ora però, si tratta solo di rumor non confermati e quindi non resta che attendere per saperne di più.











