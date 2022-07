Francesco Totti e Noemi Bocchi, i due convivono già?/ Un’indiscrezione alimenta il gossip…

Francesco Totti dopo la separazione con Ilary Blasi sembra già convivere con Noemi Bocchi

Un nuovo choccante rumors sta circolando in queste ore: secondo un’indiscrezione Francesco Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi convivono già! La coppia, nata dalle ceneri del rapporto, di ben 17 anni, tra il capitano e Ilary Blasi, sembrerebbe decisamente essere andata alla svelta! A dare il gossip su Instagram è stato The Pipol Gossip con un lungo post. In particolare, si parla delle vacanze estive appena terminate di Ilary che, dopo un viaggio in Tanzania, ha per la prima volta soggiornato a Sabaudia, senza Totti, in compagnia dei figli, amici e famigliari. Il gossip sulla precoce convivenza arriva subito dopo…

Nel post si legge: “Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna”! Nessuno sicuramente se lo sarebbe mai aspettato, una convivenza a dir poco affrettata. Adesso inoltre è il turno di Totti per passare qualche giorno di vacanza in compagnia dei tre figli: Chanel, Cristian e Isabel, anche di questo se ne parla nel post: “Adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo”. Che dire? Un vero e proprio gossip che, se troverà conferma, lascerà tutti decisamente sbalorditi!

Francesco Totti non avrebe mantenuto i patti presi con Ilary Blasi a riguardo della loro separazione…

Un vero e proprio colpo al cuore scoprire che Francesco Totti, dopo ben 17 anni di relazione con Ilary Blasi, sia già pronto a convivere con un’altra donna. Sicuramente non sarà facile per Ilary accettare la cosa anche perché, come riporta il settimanale Chi, il celebre ex capitano della Roma con questo gesto avrebbe tradito una serie di propositi presi verso l’ormai ex compagna.

“Totti ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere una relazione con Noemi. Al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito parlando di una brutta figura dei media. Se lo ha fatto, è perché era sicura di non essere smentita dai fatti. Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto di Chi”, si legge. A quanto pare tra Totti e Ilary c’era una sorta di patto che prevedeva, in caso di separazione, il rispetto nel non farsi sorprendere dalla stampa con le nuove relative conquiste, così da salvare, almeno all’apparenza, il matrimonio. Un patto evidentemente non rispettato, quantomeno da Totti che, convivendo già con Noemi Bocchi, ha a dir poco bruciato le tappe.

