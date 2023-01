Francesco Totti ingrassato dopo Ilary/ Le critiche del Web: “Magna de meno Capità…”

Francesco Totti vittima di Body shaming? Su Instagram è preso di mira per la sua forma fisica: “Er King dell’arrosticino…”

Il 2023 è iniziato ufficialmente per il mitico Francesco Totti senza la presenza dell’ormai ex Ilary Blasi. Se la regina dell’Isola dei famosi manca, qualcosa di nuovo è però apparso… No, non si tratta di Noemi Bocchi ma di un bel doppio mento! Ebbene sì, pare che, forse proprio per la mancanza di Ilary al suo fianco, di certo più salutista, Totti si stia dando alla pazza gioia e abbia preso qualche kilo di troppo! Tra commenti goliardici e alcuni più crudeli, sono molti i suoi fan, e non, ad aver preso di mira la sua forma fisica…

Tutto è nato da una foto, pubblicata su Instagram in occasione del nuovo anno, dove l’ex 10 giallorosso pubblicizza un’auto di cui è testimonial e si mostra leggermente ingrassato. Da qui hanno preso il via le critiche: “A France’ …. Stai a fa er doppio mento”. O ancora: “Magna de meno capità. Er King dell’arrosticino!”. C’è anche chi mette in mezzo Ilary: “Te sei magnato le borsette di Ilary?”, chiedono. Ma non solo, a intervenire solo anche molti fan dell’ex coppia Totti-Blasi che lanciano una nuova accusa al Capitano: Totti starebbe ingrassando perché triste dopo la separazione da Ilary… “La verità è che da quando ti sei separato sei sempre con il broncio e ti sei fatto più brutto”, si legge. Ecco la foto incriminata:

Questo Capodanno è stato molto speciale per la neo coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi: sarebbe infatti passato esattamente un anno da quando, nel capodanno 2022, i due iniziarono la loro relazione. È così che Totti e la Bocchi hanno passato insieme il veglione, non in modo romantico ma all’insegna della loro famiglia allargata! I due hanno infatti preso un volo da Fiumicino ai Caraibi con tutti i figli a seguito: Cristian, Chanel, Isabel (figli del Capitano), insieme a Sofia e Tommaso (figli di Noemi).

Anche Ilary Blasi ha festeggiato il Capodanno in compagnia della sua nuova fiamma, il bell’imprenditore di Francoforte Bastian Muller. I due hanno preso un aereo e sono volati fino a Bangkok, in Thailandia, per una romantico inizio anno insieme. Ilary ha voluto immortalare il momento con uno scatto sulla celebre scalinata del Lebua Hotel at State Tower, dove si può ammirare un’incredibile vista mozzafiato di tutte le luci della città. Dopo il romantico countdown i due sarebbero già in viaggio per una nuova meta per ora top secret!

