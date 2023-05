Francesco Totti, spunta una terza donna tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi?/ Lo scoop!

Francesco Totti, spunta una terza donna tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi?

A distanza di quasi un anno dalla chiacchierata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, emergono ancora clamorosi retroscena che riscrivono nuovamente la narrazione che ne è stata fatta in questi lunghi mesi. Entrambi hanno ripreso in mano la propria vita: l’ex calciatore al fianco della nuova fidanzata Noemi Bocchi, la conduttrice Mediaset assieme alla nuova fiamma di nome Bastian. Tuttavia tra le due donne, che sono il presente e il passato del Pupone, se ne aggiungerebbe un’altra.

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è la pagina Instagram The Pipol Gossip, che aggiunge un nuovo capitolo alla separazione della coppia d’oro dello spettacolo e dello sport. Come si legge nel post, “Prima che Francesco Totti decidesse di chiudere la storia con la sua ex moglie Ilary Blasi per ripartire con Noemi Bocchi, sembrerebbe che l’ex calciatore avesse scambiato più di un messaggio con una bellissima naufraga di questa edizione dell’Isola dei famosi“.

Francesco Totti e la misteriosa naufraga dell’Isola dei Famosi: lo scoop

Tra Noemi Bocchi e Ilary Blasi, spunta dunque una terza donna nella vita di Francesco Totti? L’indiscrezione di The Pipol Gossip, che tuttavia non aggiunge ulteriori dettagli, avrebbe infatti visto l’ex Campione della Roma scambiarsi qualche messaggio con una attuale protagonista de L’Isola dei Famosi. La pagina Instagram specifica che non si tratta di Helena Prestes, eliminata nella scorsa puntata del reality, ma non viene menzionato il nome della naufraga dei misteri.

Sarà tutto vero o si tratta solo dell’ennesimo rumor sull’ex capitano, che dalla scorsa estate non trova pace ed è sempre più al centro del gossip? Intanto per la Blasi il ritorno in televisione ha rappresentato una vera e propria boccata d’ossigeno. Dopo una lunga assenza dalla scena televisiva, la conduttrice ha ripreso in mano le redini del reality con grande scioltezza e simpatia. E ha regalato anche qualche momento iconico e qualche inevitabile gaffe nel corso di queste puntate, oltre a divertenti siparietti con Alvin.

