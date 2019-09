Francia, incendio a Rouen/ Impianto chimico classificato come “Seveso”, alto rischio

Incendio di vasta entità in corso in Francia, precisamente in località Rouen, in Normandia (135 chilometri circa da Parigi). A bruciare, come riferiscono tutti i principali quotidiani online, sarebbe l’impianto chimico della società Lubrizol</strong>, che produce additivi per lubrificanti dal 1954, e che viene classificato come “Seveso” in una scala di siti a rischio, come da direttiva imposta dall’Unione Europea. Le fiamme sarebbero divampate dall’impianto dalla notte passata, quella fra mercoledì 25 e giovedì 26 settembre, ma al momento non è ben chiaro l’origine dell’incendio, ne tanto meno se vi sarebbero delle persone coinvolte. Le fiamme erano visibili questa notte da diversi chilometri di distanza, ed ora è un’imponente colonna di fumo nero a dominare l’orizzonte. 130 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, mentre i cittadini della zona sono stati invitati a rimanere chiusi nelle proprie abitazioni salvo emergenze, e le scuole sono rimaste chiuse nei comuni limitrofi.

FRANCIA, INCENDIO A ROUEN: BRUCIA L’IMPIANTO CHIMICO

La prefettura di Seine-Maritime ha cercato di rassicurare i residenti specificando che le “analisi iniziali non hanno rivelato alcuna tossicità acuta”, non vi sono “tossicità nelle principali molecole” del fumo scaturito dall’incendio, esortando comunque la popolazione “a limitare le uscite allo stretto necessario”. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’interno francese, Christophe Castaner, che ha specificato: “Non ci sono elementi che permettono di pensare che vi siano rischi legati al fumo. Non bisogna farsi prendere dal panico per questa situazione, ma muoversi con grande prudenza”. Nello stesso impianto si era già verificato un guasto nel gennaio del 2013, quando si era verificata la fuoriuscita di gas mercaptano: la nube si era diffusa a macchia d’olio per svariati chilometri, arrivando addirittura fino al sud dell’Inghilterra dopo aver attraversato la Manica.

