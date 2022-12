Francia-Marocco, scontri fra tifosi: 14enne ucciso/ Video choc, giovane investito

La sfida fra Francia e Marocco ha lasciato il segno oltralpe dove si sono verificati numerosi scontri fra i tifosi delle due nazionali. In diverse zone della nazione, nonostante il freddo gelido che è giunto nelle ultime ore, i marocchini e i supporters dei campioni del mondo in carica si sono affrontati in maniera selvaggia, e si è registrato anche un morto. A perdere la vita è stato un ragazzino adolescente di Montpellier, e il tutto è stato documentato da un video divenuto virale nelle ultime ore e che potete trovare anche in fondo a questa pagina.

Nelle immagini si vedono alcuni tifosi del Marocco che accerchiano un’auto di colore bianca: l’autista, evidentemente spaventato, parte ingranando la marcia in preda al panico, e con una manovra repentina fa inversione travolgendo i tifosi marocchini che nel frattempo si stavano avvicinando. Ad avere la peggio è stato un ragazzo che è finito sotto le ruote della macchina, e che nel video si può notare esanime a terra. Dopo che l’auto è scappata, i supporters marocchini si sono avvicinati al giovane investito e alcuni si sono messi le mani alla testa, scioccati dalla visione del loro connazionale, molto probabilmente già cadavere.

FRANCIA-MAROCCO, SCONTRI FRA TIFOSI: FRANCESE RICERCATO PER OMICIDIO

A morire è stato un ragazzino di soli 14 anni, che è stato soccorso pochi minuti dopo dagli uomini del personale sanitario transalpino, e quindi trasferito in codice rosso presso l’ospedale: ogni tentativo di rianimarlo è però andato vano e alla fine il ragazzino ha perso la vita. La polizia ha ovviamente avviato le indagini su quanto accaduto e l’autista sarebbe già stato rintracciato ma risulterebbe essere in fuga.

Il veicolo è stato ritrovato nella zona dell’investimento ed è stato sequestrato, mentre la prefettura ha fatto sapere che: “L’indagine della polizia sta procedendo rapidamente sotto la direzione della procura”. L’automobilista ha omesso il soccorso, evidentemente spaventato da quello che gli sarebbe potuto accadere, ma il suo gesto resta ingiustificabile. Di seguito il video dell’investimento, attenzione, immagini molto forti.

Ceci ce passe à l’instant dans les rues de la paillade à Montpellier #francemaroc #MoroccoVsFrance pic.twitter.com/UQx5gAwyOZ — Gasyhorais (@IssilamouAkram) December 14, 2022













