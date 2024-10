Francis Ford Coppola è un attore, regista e produttore statunitense che ha scritto la storia del cinema italiano e che sarà presente quest’oggi nella trasmissione Domenica In, in programma oggi pomeriggio e condotta da Mara Venier. Francis Ford Coppola è uno degli ospiti d’onore, molto atteso nel corso della trasmissione. Ma andiamo a vedere chi è.

Francis Ford Coppola nasce a Detroit il 7 Aprile 1939 e ha conquistato nel corso della sua carriera una serie inimmaginabile di record storici. Il suo palmares è invidiabile e il regista ha vinto ben sei premi Oscar e nell’appuntamento odierno presenterà il suo ultimo film, Megalopolis, film che uscirà nelle sale il prossimo 16 Ottobre. Francis Ford Coppola sarà regista e coproduttore di questo film.

Francis Coppola è figlio degli immigrati italiani Carmine Coppola e Italia Pennino. Il primo era figlio di Agostino Coppola – nato a Bernalda – e Maria Zasa, Italia invece era newyorkese ma i suoi genitori erano di Napoli. Il padre di Italia, Francesco Pennino, era proprietario di una sala cinematografica a Brooklyn, importatore di film italiani ed ha avuto un ruolo importante nella carriera di Francis Ford Coppola.

Francis Ford Coppola e il legame indissolubile con l’Italia

Sei premi Oscar, tre David di Donatello e sei Golden Globe, una miriade di premi e grande curiosità attorno al nuovo film e un legame importante con l’Italia. Francis Coppola è uno dei più grandi registi della storia e l’uomo ha un gran rapporto con l’Italia, nello specifico con la Basilicata, terra natia della madre.

Il 9 Maggio 1989 la cittadina Bernalda ha dato la cittadinanza onoraria a Francis Coppola e spesso l’uomo torna per trascorrere le vacanze. Francis tiene molto alla propria terra ed ha negli anni proposto un rilancio della Basilicata, ha acquistato nel metapontino un antico palazzo e lo ha reso un albergo di rilievo. Negli anni l’uomo ha fatto diverse cose per l’Italia e ha girato in Sardegna Black Stallion, un film datato del 1979.

Nelle prossime ore – nella giornata di Lunedi – Francis Ford Coppola sarà a Cinecittà per preapertura del Festival di Roma. Un legame importante per l’Italia e Francis Ford Coppola è stato autore di film capolavoro come la saga del Padrino, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker. Nel Padrino lui prova a far delineare la cultura italiana, un senso di cui lui va spesso orgoglioso.