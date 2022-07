Franco 126 cos’è successo con Carl Brave?/ “È un grande artista e ha preso la sua strada…”

Franco 126: “Mare malinconia” la poteva cantare solo Loredana Bertè

Franco 126 sul palcoscenico dei Tim Summer Hits 2022 con “Mare malinconia”, il nuovo singolo in coppia con Loredana Berté. Dopo il grande successo raggiunto con Carl Brave, il rapper prosegue la sua carriera solista collaborando con star della musica italiana. Questa estate è la volta di Loredana Berté che dalle pagine de La Repubblica ha raccontato come è nata la collaborazione: “il suggerimento è venuto dalla mia manager, Francesca Losappio, mi ha proposto di ascoltare questo pezzo. Lo fa sempre quando avverte che nei brani c’è qualcosa che può piacermi. E io, immediatamente, sono rimasta ‘spettinata’, mi ha colpito subito la profondità, lo spessore del testo. Nel panorama musicale italiano ci sono alcune cose che mi piacciono ma Franco 126 è una delle proposte che mi convincono. Con questo brano mi ha conquistata, il resto è stato tutto facile”.

Uomini e donne, Camilla Mangiapelo rompe con Riccardo Gismondi/ "La cosa è delicata..

Proprio il rapper parlando del brano ha aggiunto: “quando cominci a scrivere una canzone non sai mai dove andrai a parare. In questo caso volevo davvero provare a scrivere un pezzo estivo. Ma io sono un tipo malinconico ed è venuta fuori una cosa che poteva cantare solo Loredana. Se non lo avesse cantato lei, il pezzo non sarebbe uscito: solo il suo graffio poteva dargli quello che cercavo. È una canzone tutta in minore, con una vena cantautorale, molto meno leggera delle classiche canzoni per l’estate. E una narrazione che vuole avere l’aspetto di una leggenda popolare”.

Don Matteo 12, perché non va in onda/ Speciale Tg1 al posto di Terence Hill

Franco 126 e la fine della collaborazione con Carl Brave

Franco 126 è conosciuto dal grande pubblico per la collaborazione con Carl Brave. Tutto inizia nel 2016 quando i due cominciano a pubblicare brani su YouTube. La loro collaborazione si fa subito notare e l’anno dopo pubblicano il primo album dal titolo “Polaroid” con cui ottengono un buon successo. Le loro canzoni parlano di Roma, di notti passate tra birre e sampietrini, ma con una semplicità e naturalezza disarmanti velate dalla malinconia. Un grande successo che li porta anche in giro per l’Italia con diversi concerti fino alla scelta di separarsi e prendere due strade diverse.

Nathaly Caldonazzo: "La morte di Massimo Troisi? Terribile"/ "Ero sola, perduta..."

“È stata una bella avventura, ma ogni cosa ha il suo tempo e i film migliori non hanno un sequel” – ha scritto Carl Brave sui social. A fargli eco anche Franco che dalla pagine di Vanity Fair confessò: “Carl è un grande artista e ha preso la sua strada. Io ho la mia. Non credo ci saranno altri dischi insieme”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA