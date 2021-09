Franco Bortuzzo boccia Lulù Selassiè/ Il papà di Manuel Bortuzzo:”Non è suo tipo, rimpiango le ex fidanzate”

Franco Bortuzzo boccia la relazioni del figlio con ‘Lulù’ Selassiè…

Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip prosegue la conoscenza tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè, nonostante qualche piccola scenata di gelosia da parte della principessa etiope, il padre nel nuotatore, Franco Bortuzzo, all’esterno commenta la loro relazione. L’uomo, che proprio nelle passate puntate aveva fatto una emozionante sorpresa al figlio entrando nella spiatissima dimora di Cinecittà è intervenuto alla trasmissione di Radio Radio, “Non succederà più”, condotta da Giada Di Miceli, dicendo la sua sul feeling tra il figlio e la giovane.

Per la prima volta il signor Bortuzzo si è esposto sulla conoscenza in corso tra Manuel e Lulù stroncandola in pieno. Addirittura l’uomo si è detto quasi sorpreso dalla vicinanza del ragazzo alla principessa etiope sottolineando i gusti del tutto differenti di Manuel in fatto di ragazze: “In quelle circostanze, si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone”, si è limitato a commentate Franco Bortuzzo.

Franco Bortuzzo, papà Manuel rimpiange le ex fidanzate del figlio

Per il padre di Manuel Bortuzzo, però, Lulù non sarebbe affatto il tipo ideale del figlio: “Non credo al colpo di fulmine. Se è il tipo di mio figlio? Io credo di no”. L’uomo ha così bocciato senza mezzi termini la nascente relazione tra Manuel e Lulù ed a sorpresa ha aggiunto dei commenti rispetto alle precedenti fidanzate del ragazzo.

A quanto pare, Franco Bortuzzo sarebbe persino arrivato a rimpiangere le ex di Manuel: “Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze strepitose e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo sinceramente con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo manifesta e lo noti che veramente è cotto. Sembra che stia troppo sulle sue, non è il suo tipo”. Eppure Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, avrebbe intravisto negli occhi del concorrente uno sguardo “friccicarello” proprio quando si parla di Lulù. Franco, inoltre, si è detto anche molto dispiaciuto dalla fine della relazione tra Manuel e l’ultima ragazza, Federica Pizzi, per la quale aveva molta stima. La loro relazione sarebbe finita in quanto la ragazza non sarebbe riuscita ad andare oltre la disabilità di Manuel.

