Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, scenata di gelosia al GF Vip/ Basta un massaggio a Sophie e…

Per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 è tenpo di prime discussioni dovute alla convivenza, ma anche di prime liti per la gelosia. La prima coppia nata nella casa più spiata d’Italia è quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. I due giovani stanno continuano a conoscersi e a trascorrere molto tempo insieme lasciandosi andare anche a coccole e tenerezze. Sia Lulù che Manuel, tuttavia, non rinunciano ad instaurare un rapporto con tutti gli altri concorrenti. Manuel, in particolare, nelle scorse ore si è avvicinato a Sophie Codegoni.

Durante il pranzo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di non aver dormito per un dolore al collo. Per alleviare il fastidio, Manuel ha fatto un massaggio a Sophie che avrebbe infastidito Lulù. La principessa Selassiè è gelosa di Manuel?

Prime incomprensioni tra Manuel e Lulù?

La principessa Lulù Selassiè, durante la diretta con Alfonso Signorini, non ha negato di considerare Manuel importante ricevendo da lui serenità e protezione. Di fronte al massaggio dell’atleta a Sophie, Lulù avrebbe cercato di nascondere il proprio fastidio. In bagno, senza microfono, Lulù e Manuel avrebbero parlato, ma i fan non sarebbero riusciti a capire cosa si sono detti.

Sophie, inoltre, avrebbe chiesto a Sophie se il massaggio le abbia dato fastidio. Lulù, però, ha negato parlando di essere infastidita da cosa personali. Tra la principessa e Manuel, poi, è tornato il sereno. La conoscenza tra i due comincia a mostrare le prime incomprensioni?

