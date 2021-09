Incidente Manuel Bortuzzo/ Al Gf Vip, dalla sparatoria all’operazione: “Pensavo di morire, a Martina dissi…”

Manuel Bortuzzo, dall’incidente alla delicata operazione: la confessione al Gf Vip

Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti ‘outsider’ di questa edizione del Grande Fratello Vip. ‘Outsider’ perché non ha alle spalle un grande passato televisivo o nel mondo dello spettacolo, ed è diventato noto senza volerlo dopo una vicenda di cronaca che l’ha visto coinvolto ‘suo malgrado’.

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, Manuel Bortuzzo rimase vittima di una sparatoria davanti a un pub alla periferia di Roma: all’epoca, Bortuzzo aveva soltanto 20 anni ed era una vera e propria promessa del nuoto. I suoi sogni in questo senso sono stati infranti dalla paralisi causatagli dal colpo di pistola esploso durante una rissa a cui lui era estraneo. Dopo l’incidente, Bortuzzo venne ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, dove fu sottoposto a una delicata operazione per estrarre il proiettile responsabile della lesione. Il suo sogno, oggi, è ricominciare a camminare, e conta di riuscirci almeno entro i prossimi 10 anni.

Manuel Bortuzzo “in quel momento pensai di essere morto”

“Quella sera volevamo andarci a bere una cosa, avevamo finito un compleanno che era presto”, ha raccontato Manuel il 14 settembre a colloquio con gli altri concorrenti del Grande fratello Vip. “Era un pub su due piani, c’era una scala a chiocciola per poter salire sopra. Quando siamo andati sotto quella scala, tutta la gente che scendeva ci diceva: ‘Andate via!'”.

Manuel Bortuzzo si trovava con la sua fidanzata di allora, Martina, e insieme a lei decise di avviarsi verso un distributore di sigarette non molto lontano da lì. Non ‘abbastanza’ lontano, forse, dal momento che i suoi assalitori fecero un giro in motorino e lo trovarono proprio lì davanti-“È una cosa surreale – racconta ancora Manuel –, non te ne rendi conto. Anche perché, quando ti succede, non pensi: ‘Avrò una lesione, mi riprenderò…’. Lì pensi che sei morto. Mi ricordo che l’ultima cosa che ho detto alla mia ragazza – pensa che l’avevo conosciuta da qualche giorno – è stata ‘ti amo’. Mi sono detto: ‘Deve sapere che la amo’”.

