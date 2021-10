Franco e Francesco Oppini, ex marito e figlio Alba Parietti/ “Non fanno un mestiere comune”

Franco e Francesco Oppini sono l’ex marito e il figlio di Alba Parietti. La showgirl e conduttrice televisive quest’anno ha deciso di rimettersi in gioco partecipando alla nuova edizione di “Tale e Quale Show 2021”. Tante le critiche, ma c’è anche chi ne ha apprezzato il coraggio visto che non è semplice per una donna di spettacolo con una carriera di un certo livello alle spalle accettare di confrontarsi con il ballo e il canto in diretta tv su Rai1. A starle accanto, sempre e comunque, il figlio Francesco Oppini che il pubblico televisivo ha imparato a conoscere di più lo scorso anno durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Proprio all’interno della casa di Cinecittà, Francesco Oppini si è messo alla prova condividendo con il pubblico anche il rapporto con i suoi genitori Franco Oppini ed Alba Parietti.

“Sono molto arrabbiato con me stesso. Mi domando spesso perché avevo bisogno di entrare qua per ragionare su certe cose” – ha detto Francesco nella casa del GF VIP – “loro due non fanno un mestiere comune. Sai che loro erano spesso via di casa quando ero piccolo. Poi le cose diventano un’abitudine: vedersi poco, parlare poco. Così non deve essere. A 70 anni mio padre deve capire, esattamente come mia madre, che può contare su di me per ogni cosa. Quando uscirà di qua voglio frequentarli di più. Non si possono dare per scontato certe cose. Il tempo è la cosa più preziosa che c’è”.

Alba Parietti e i litigi con Franco Oppini: “sono anni che Ada fa da paciere”

Alba Parietti e Franco Oppini sono amati tantissimo. Dal loro amore, infatti, è nato il figlio Francesco Oppini, ma da tempo fra i due ex ci sono delle incomprensioni. Lo scorso anno è stata proprio la Parietti a parlare del rapporto con l’ex marito Franco Oppini dicendo: “sono anni che Ada fa da paciere. Ogni tanto abbiamo questi scambi di opinione piuttosto pesanti. Franco ha detto cose che possono avermi dato fastidio, ma siccome è una persona perbene non le dice con cattiveria. Le cose alla fine si aggiustano. Una volta stavamo facendo a teatro Nei panni di una bionda. Abbiamo avuto una discussione su Francesco tra il primo e il secondo atto urliamo talmente forte che gli spettatori pensavano che stesse venendo giù il teatro”.

Ad unirli da sempre c’è il figlio Francesco Oppini: “lo amiamo alla follia e vogliamo il massimo da lui e da noi nei suoi confronti” ha detto Franco Oppini, mentre mamma Alba non nasconde di essere un genitore ingombrante e troppo presente. Da parte di Francesco Oppini solo tanto amore verso i suo genitori. “Mio padre è un uomo fatto e finito in tutti i sensi, sono orgoglioso di lui. Con lui ho un rapporto di dialogo, riesco a parlare di tutto” – ha detto il ragazzo che ha aggiunto – “mio padre mi allunga sempre la mano. Ama stare più nell’ombra rispetto a mia madre però è cresciuto senza papà da quando aveva 14 anni. È cresciuto con un fratello di 3 anni più grande e con una mamma che si è presa cura di tutti e due. Non ne parliamo spesso ma capisco quanto si è fortunato oggi ad avere la possibilità di entrare qua dentro e ragionare su queste cose”.



