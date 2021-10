Franco Oppini e Umberto Smaila/ “Stiamo comprando Mediaset e la Juventus”

Franco Oppini e Umberto Smaila sono stati gli ospiti d’eccezione di “Trends&Celebrities”, la trasmissione radiofonica di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri e andata in onda nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 18 ottobre 2021. In primis, ha preso la parola l’ex marito di Alba Parietti, che ha commentato così la sua popolarità: “Io amato da intere generazioni? Saranno almeno 15 o 16, vista la mia età! Del resto, quando abbiamo rovinato l’Italia con il famoso ‘Capitooo?’ di Jerry Calà, gli uomini di oggi erano bambini che avevano 4-5 anni”.

Franco e Francesco Oppini, ex marito e figlio Alba Parietti/ "Non fanno un mestiere comune"

Oppini ha poi effettuato una considerazione sulla televisione odierna, rapportandola a quella del passato: “All’epoca la tv doveva fare un certo tipo di comicità, con cabarettisti che nacquero davvero uno dopo l’altro in quel periodo. C’eravamo noi, la Smorfia, Beruschi, tantissimi grandi nomi… Poi, da quel tipo di tv, sono arrivate le televisioni private e c’è stata una proliferazione di tipi di comici diversi. Quello era il periodo più bello, del grande show del sabato sera, come Drive In”.

Franco Oppini e Ada Alberti: "Facciamo l'amore 8 ore al giorno"/ "La passione..."

FRANCO OPPINI E UMBERTO SMAILA: “COMPRIAMO TUTTO!”

Per quanto concerne la reunion dei Gatti di Vicolo Miracoli, Franco Oppini a Rtl 102.5 News ha rimarcato che “il 20 luglio Jerry Calà ha organizzato la festa per il suo 70° compleanno all’Arena di Verona ed è stato un momento stupendo, con tanti altri amici. Lì è iniziata la reunion. Inoltre, noi due anni fa abbiamo fatto un film, ‘Odissea nell’ospizio’, ma è incappato nel lockdown. Non è uscito al cinema ed è finito su piattaforme di streaming”.

A quel punto, è intervenuto Smaila, che ha detto di volere telefonare “alla televisione” per chiederle di fare tornare in tv, ma Oppini, scherzando, gli ha risposto: “Io sto comprando Mediaset, quindi siamo a posto”. Immediata la replica di Smaila, che ha punzecchiato l’amico e collega sul suo tifo bianconero: “Io ho comprato anche la Juventus, così finalmente la mettiamo in naftalina!”. Infine, Oppini ha dichiarato: “Dal 19 novembre riprenderò il teatro dopo due anni di lockdown. Sono due mesi che provo da solo a casa. Alba Parietti a Tale e Quale Show? Non la sto seguendo, sono impegnato a teatro. Seguo Juventus, Milan, Napoli, Fiorentina… Molto più interessanti”.

Franco Oppini/ La moglie Ada Alberti: "Facciamo invidia a tanti, all'inizio però.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA