Franco Oppini “ho rinunciato al Grande Fratello per recitare”/ “Teatro è la mia vita”

Franco Oppini svela di aver rinunciato al Grande Fratello per poter recitare a teatro. Lo ha confessato nel corso della trasmissione Trends & Celebrities, in radiovisione su RTL 102.5 News, di cui è stato ospite. Si tratta di un ritorno a teatro in compagnia di una protagonista d’eccezione: Barbara D’Urso, che ha già fatto parlare di sé per il suo ritorno al palco e alle origini della sua carriera. “Barbara D’Urso è una macchina da guerra, mentre faremo lo spettacolo continuerà con Pomeriggio Cinque – racconta Franco Oppini – Faremo le prove al mattino, dalle 10.00 alle 14.00, per permetterle di andare in studio a preparare la trasmissione”.

FRANCO E FRANCESCO OPPINI, EX MARITO E FIGLIO ALBA PARIETTI/ "Ero una mamma anomala…"

Ai microfoni di Francesco Fredella, Silvia Annichiarico e Virginia Tshang rivela qualche dettaglio in più sullo spettacolo che lo ha portato a rinunciare al Grande Fratello: “a gennaio comincerò le prove di ‘Taxi a due piazze’, qui declinato al femminile. Nell’originale c’è un tassista uomo con due mogli, mentre il nostro spettacolo prevede una tassista donna con due mariti” interpretata proprio da Barbara D’Urso, che dovrà destreggiarsi tra due mariti in due piazze diverse, ciascuno all’oscuro dell’altro.

Perché Franco Oppini non ha partecipato al GF Vip/ "Il problema? Un contratto che..."

Franco Oppini, il no al Grande Fratello per tornare a teatro: “è la mia vita”

Franco Oppini ha rivelato di aver rinunciato a comparire nella Casa più spiata d’Italia per amore della recitazione: “per il teatro, per il Goldoni e per Barbara, ho rinunciato al Grande Fratello – ha ammesso in diretta radiovisiva a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News – Mi hanno fatto una bella offerta ma ho rinunciato perché il teatro è la mia vita e mi permette di lavorare per tre anni, anche se non prenderò gli stessi soldi”. Spiega di averne “parlato con Signorini che ha capito la mia situazione”.

Franco Oppini nel cast del Grande Fratello Vip 7?/ Arriva la smentita della moglie…

Ospite di Francesco Fredella, Silvia Annichiarico e Virginia Tshang, Franco Oppini racconta di essere “attualmente in giro con una commedia di Goldoni” assieme alla moglie, l’astrologa Ada Alberti, con la quale aveva già recitato Plauto dieci anni prima. E ricorda quando in passato ha condiviso il palco del teatro con la ex moglie Alba Parietti, da cui ha avuto il figlio Francesco a cui è molto legato: “Alba con Francesco è anche fin troppo premurosa, troppo presente a volte – racconta in radiovisione – Io lascio più fare e con Francesco ho un rapporto straordinario, gli sono stato vicino fino a quando ha avuto vent’anni. Sono rimasto a Milano per lui”, mentre ora vive a Roma con la moglie Ada.











© RIPRODUZIONE RISERVATA