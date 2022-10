Perché Franco Oppini non ha partecipato al GF Vip/ “Il problema? Un contratto che…”

Grande Fratello Vip 2022, il retroscena su Franco Oppini nel cast

A poche settimane dall’inizio del Grande Fratello Vip 2022, emerge un retroscena su un personaggio del mondo dello spettacolo che avrebbe dovuto partecipare, ma che alla fine ha rifiutato. Nel totonomi generale che si era scatenato prima dell’inizio del reality, tra rumors e indiscrezioni, era stato fatto anche il nome di Franco Oppini. L’attore, ex marito di Alba Parietti e padre di Francesco, era infatti stato contattato da Alfonso Signorini per l’edizione numero 7 del reality. Invito però rispedito al mittente.

Franco Oppini nel cast del Grande Fratello Vip 7?/ Arriva la smentita della moglie…

Ora ci pensa Dagospia a rivelare il retroscena sull’assenza di Franco Oppini nel cast: “Nella casa più spiata d’Italia avrebbe dovuto fare il suo ingresso Franco Oppini. L’attore a pochi giorni dal via avrebbe però cambiato idea e rifilato il suo no ad Alfonso Signorini. Il problema? Un contratto che prevedeva una permanenza fino a sette mesi con le penali del caso. Un tempo troppo lungo per Oppini che a febbraio sarà impegnato a teatro con Barbara D’Urso“.

Abbronzatissimi 2 Un anno dopo/ Su Rete 4 il film con Jerry Calà

Franco Oppini, Ada Alberti rivelò: “Ha ricevuto la proposta ma…“

La lunga durata del Grande Fratello Vip 2022 avrebbe dunque costretto Franco Oppini, impegnato da febbraio a teatro, a rinunciare al reality. D’altronde la notizia della sua presunta partecipazione era già stata smentita dalla moglie Ada Alberti che, prima dell’inizio della trasmissione, aveva risposto alle domande dei fan con un secco: “Ha ricevuto la proposta ma non ha accettato“. A meno di ripensamenti o di un possibile futuro ingresso a gioco in corso, al momento Franco Oppini e il Grande Fratello Vip 2022 viaggiano su due binari paralleli.

Perché Franco Oppini si è lasciato con Alba Parietti/ La differenza d'età e...

Intanto il reality ha dovuto fare i conti con il caso “Marco Bellavia”. Alfonso Signorini ha dedicato la puntata di ieri sera interamente alla vicenda che ha fatto piuttosto discutere, con l’addio del concorrente tempestato di critiche, irrisioni e indifferenza dei coinquilini per i problemi di salute mentale di cui soffre. Ginevra Lamborghini è stata squalificata, Giovanni Ciacci eliminato al televoto flash e numerosi altri concorrenti hanno ricevuto la sonora ramanzina di Signorini per un atteggiamento inqualificabile nei confronti di un compagno di viaggio che si trovava in grande difficoltà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA